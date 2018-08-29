俄國年金改革爭議大 蒲亭親自說明

俄羅斯財政部長表示，改革非做不可，「如果不延遲退休年齡，到2024年時，退休金將會比現在的少1/3」，而延遲退休金的好處在於「退休金的提高」，也就是每位退休人員自2019年起每月會增加1000盧布（約新台幣450元）。

俄羅斯退休金改革草案今年6月中送入國會下院國家院（State Duma）。根據草案，政府希望能將退休年齡從2019年起逐年提高，女性由55歲提高至63歲；男性由60歲提高至65歲。希望能藉此穩定退休金運作機制。

（中央社莫斯科29日電）俄羅斯年金改革風波不斷，在野黨和民間都有反對聲浪，執政黨內也出現不同的意見。俄羅斯總統蒲亭今天親自在電視上說明改革方向和政府初衷，希望能平息各界怒火。

另外，作為提高退休年齡的補償，年金改革方案將允許工作年資較長者（女性40年，男性45年）提早兩年退休。

然而，草案內容卻同時引起在野黨、民間反蒲亭組織及一般民眾三方的不滿。

反對者的論點是，根據數據，俄國男性平均壽命只有66歲，女性是77歲，而且只有56%的俄國男性能活過65歲，換句話說，有些男性根本活不到領退休金的那一天。更何況即使延長退休年齡，增加的退休金也是杯水車薪。

為了平息眾怒，蒲亭（Vladimir Putin）在莫斯科時間29日中午親自上火線，透過電視公開談話向公民解釋政府改革的理由。

蒲亭說，退休金改革問題不是現在才有，而是蘇聯時期和90年代就已在討論，只是因為諸多原因而使問題擱置。

蒲亭在影片中首先承認，對此議題他的立場和以前不同。

從2000年首次選上總統到2008年第二任期結束，他都明確表示反對針對退休金做出任何更動，因為當時的俄羅斯經濟不夠穩固、薪資低迷、高失業率及高通貨膨脹，如果在那時候進行退休金改革，將退休金提高，只會造成更多人失業，許多小城市、仰賴單一收入的家庭處境會更糟。

而如今，「我們都有了工作」，蒲亭在聲明中強調。他說這些年政府已將財政整頓、社會得以發展，人民平均壽命也逐漸變長，時空背景與多年前大不相同，有重新審視俄國退休制度的客觀必要。

此外，他在談話中也針對退休金改革部分條文做出讓步。

蒲亭認為，「依照我國對女性的愛護」，還有女性不僅要工作又要操持家務，所以將女性退休年齡一口氣提高8歲是不對的，他認為應該減為5歲（即女性改為60歲退休）。此外，提前退休的年資可以再減少3年（即女性37年，男性43年）。

蒲亭甚至提議將鼓勵生育和退休制度綁在一起，比如生3個小孩的女性可以提前3年退休；生4個則可以提前4年；生5個以上的女性，50歲即可退休。

談話過程可看出蒲亭說話極其和緩，講稿一路鋪陳，字句中展現對民眾對於改革茫然慌亂的同理心，希望讓正在氣頭上的公民理解並接受退休金改革。

總之，依俄國政府的立場，退休金改革即使會犯眾怒也勢在必行，法案7月在國家院已經一讀，並在本月21日辦完聽證會，目前正在蒐集修改意見的階段，而總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）在蒲亭發表電視談話後，也立即表示會再向下院送入一份新的草案。（編輯：郭中翰）1070829