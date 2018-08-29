白冰冰率新秀問鼎金鐘　得意誇：被我口水噴到就會成長

第53屆金鐘獎於今（29）日公布入圍名單，其中「綜藝節目獎」由《大聲 MY 客風》、《小明星大跟班》、《冰冰 SHOW》、《閃亮的年代 Yesterday Once More》、《綜藝大集合》角逐獎項，由於節目風格類型差異頗大，獎落誰家都很難說。

首度入圍「綜藝節目獎」的《冰冰 SHOW》，揭曉入圍喜訊時，主持人白冰冰正在錄影，她透露，之前就得過金鐘獎當過影后，這次再以節目入圍，仍舊非常開心，她表示：「得獎與否、或入圍其實真的要聽天命，這次競爭者都很強。在這樣的時段，每天下午一點其實是沒有人看電視、大多也都用重播，不過我們對自己節目是很有信心的。這節目又本土、又歡喜、又善良，都是傳播正能量。」