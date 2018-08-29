台印產業論壇眾多台商與會 探詢印度市場

印度5大省投資主管在論壇上介紹當地投資環境與獎勵政策，各省官員積極向台灣業者招手，希望台商到當地設廠形成產業聚落。

為協助台灣企業深耕新南向政策重點國家市場，在經濟部支持下，印度工商協會（FICCI）與中華民國全國工業總會合辦第2屆台灣印度產業鏈結高峰論壇，超過300名台印企業代表、智庫與產業研究機構及官員與會，其中台灣與會者將近90人，規模罕見。

（中央社記者康世人新德里29日專電）第2屆台灣印度產業鏈結高峰論壇今天起在新德里舉行兩天，吸引不少台商前來探詢市場。經濟部次長王美花表示，面對中美貿易戰，台商必須多元化布局，印度是潛在合作夥伴。

這次論壇也針對電子製造及工業區、智慧城市暨綠色科技與智慧車輛零組件等三大領域，讓業者進行座談交流，探討包括台印電子產業鏈深化合作模式、台灣在印度建置智慧城市試點機會、水資源循環利用解決方案合作，及台印電動車與車電產業合作模式等議題，希望未來加強合作。

應邀與會的經濟部次長王美花在開幕致詞時表示，台灣以中小企業為主，全球布局策略對台商相當重要，政府推動新南向政策，為協助中小企業布局，印度是重要的目標國家之一。

她指出，由於台灣中小企業資源有限，要了解印度市場有其難度，政府、私人領域和研究機構透過這場論壇蒐集相關資料，可提供台商更多印度市場資訊。

王美花說，台灣電子製造實力雄厚，許多電子、智慧型手機零組件廠商已先後在印度投資設廠及合作，例如，聯發科就發動台灣業界協助印度手機業者培訓設計與製造人才，至今已達兩年，這類雙方互利合作模式將持續下去。

此外，王美花指出，由於中美貿易戰，許多在中國設廠的企業正尋求多元化戰略布局，這是選擇其他製造基地的關鍵時刻，而印度是台灣企業潛在的合作夥伴，期待印度可提供台商更好的投資環境，例如簽署台印投資協定等，將可吸引更多台商到印度投資。

受邀致詞的印度商工部產業政策與推廣司（DIPP）次長阿比謝克（Ramesh Abhishek）則介紹印度政府這幾年對印度投資環境的多項改革，未來更將責成商工部「投資印度」（Invest India）成立窗口，協助台灣業者排除投資障礙。

駐印度代表田中光致詞時也強調，台灣新南向政策與印度東進政策（Act East）具有互補性，期待雙方進一步合作，創造互利雙贏。

論壇開幕首日，與會的印度MoMAGIC公司宣布將在台灣設立人工智慧及大數據中心；論壇也促成台印產研單位簽署包括太陽光電檢測、綠色科技水處理及人才培訓等5項合作備忘錄。（編輯：林憬屏）1070829