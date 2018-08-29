中興稱主業務已恢復 加強5G和關鍵晶片研發

（中央社台北29日電）一度因為美方禁令而幾乎無法運作的中國電信設備大廠中興通訊，昨天宣稱主營業務已經恢復，研發工作還在恢復中，5G網路測試已經跟上進度，旗下子公司中興微電子也會加強關鍵晶片的研發。
根據21世紀經濟報導，中興通訊28日召開臨時股東大會，新任董事長李自學在會上作上述表示，指中興8月份的生產任務已恢復正常。
中興總裁徐子陽表示，可以預見2019到2020年，國內和國際5G市場會出現較大成長，因此中興正在集結全部資源，針對5G應用、5G核心網、5G傳輸承載等方面進行聚焦投入。
他說，中興當前訂單恢復情況良好，與去年7到9月訂單水準基本持平，但國際業務訂單確實有一定損失。
報導說，中興通訊在第一季單次計提了10億美元罰款，第二季業務基本停滯。儘管美國商務部對美方出口給中興的禁令解除後，中興通訊連拿中國三大營運商的多筆人民幣上億元訂單，仍有市場人士認為中興短期內難以恢復元氣。
美商務部的禁令之所以能對中興形成致命打擊，關鍵在於中國晶片核心技術的缺失，中興微電子的晶片業務進度因此受投資者關注。
徐子陽說，中興微電子是中興通訊「主產品核心競爭力中非常關鍵的環節」，當前微電子公司的業務正著重加強兩個方面：重心為配合中興通訊主設備的關鍵晶片研發，對外則嘗試做晶片的拓展業務，兩者並行，「我們才能平衡系統產品的研發風險和產業鏈的健康水準」。（編輯：張淑伶）1070829