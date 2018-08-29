中興稱主業務已恢復 加強5G和關鍵晶片研發

（中央社台北29日電）一度因為美方禁令而幾乎無法運作的中國電信設備大廠中興通訊，昨天宣稱主營業務已經恢復，研發工作還在恢復中，5G網路測試已經跟上進度，旗下子公司中興微電子也會加強關鍵晶片的研發。

根據21世紀經濟報導，中興通訊28日召開臨時股東大會，新任董事長李自學在會上作上述表示，指中興8月份的生產任務已恢復正常。

中興總裁徐子陽表示，可以預見2019到2020年，國內和國際5G市場會出現較大成長，因此中興正在集結全部資源，針對5G應用、5G核心網、5G傳輸承載等方面進行聚焦投入。