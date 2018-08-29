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台印次長會面 同意加速投保協定新約通過

中央社2018/08/29 22:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里29日專電）經濟部次長王美花今天在駐印度代表田中光陪同下，拜會印度商工部主管貿易的新任次長瓦達文，雙方討論經貿合作事宜，並同意加速雙邊投資促進及保障協定新約通過。

王美花拜會瓦達文（Anup Wadhawan）時，提到在全球貿易新局勢下，台印經貿合作正逢其時，應持續雙方互利的合作，包括加速通過雙邊投保協定新約。

瓦達文認同台印產業互補合作的優勢，認為台商可以在「來印度製造」（Make in India）等政策下多到印度設廠投資；他也說，印度已經加速雙邊投保協定草案最後文本的審查，很快就會通過。

台印2002年簽署的雙邊投資促進及保障協定在印度通知下，必須更換新約，雙方幾度洽商後，於今年上半年對協定草案文本達成共識，正等印度就文本確認完成國內程序，新約生效後將保障台灣與印度雙方廠商的投資權益。

在討論經貿議題的同時，田中光表示，他與王美花也代表政府對清奈近來的水患災情表達關懷，並告知台灣願意捐款50萬美元協助印度賑災與重建工作，希望災區救援與重建工作能一切順利。

田中光說，在清奈水患釀災發生後第一時間，政府已向印度駐台代表史達仁表達希望捐款50萬美元，提供協助救災與重建，但史達仁告知印度政府婉謝外界捐款，決定自行處理災區相關事宜。

此外，田中光已在第一時間撰寫慰問信函，透過印度外交部轉印度內閣，表達台灣的關懷及願意盡力協助之意。（編輯：林憬屏）1070829

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