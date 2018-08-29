同棟大樓設競總　朱立倫卻沒事　新北：不違反當時的法令

民進黨新北市長參選人蘇貞昌位於新板特區麗寶百貨大樓7、8樓的競選辦公室，遭爆違法使用；新北市長朱立倫今（29）日受訪時緩頰說，相信蘇貞昌一定不是故意的，可能是同仁沒有注意到，趕快補齊相關的證明就好了。
朱立倫2010年競選第一屆的新北市長時，也使用麗寶百貨大樓的1、2樓，作為競選總部、競選辦公室之用；但依據新北市政府工務局建管資訊公開的系統，當時1、2樓的用途為「娛樂健身服務業」，但查不到任何申請變更使用執照的紀錄，外界也質疑是否同樣是違法使用。
工務局主秘江南志今（29）晚受訪時強調，麗寶百貨大樓2010年10月取得使用執照時，當時已包含基本的室內裝修，朱立倫競選總部直接進駐，沒有進行防火區劃變更與消防變更，屬於既有建物的臨時使用，不涉及辦理永久變更的相關法令，「不違反當時法令」。
江南志指出，蘇貞昌競選辦公室是將已使用8年的商場、餐廳、娛樂健身服務業等，永久變更為辦公室且涉及防火區劃的變更，因此需要申請用途變更、防火區劃變更及室內裝修，兩者情況不同；另國民黨新北市長參選人侯友宜位於板橋區板新路的競選辦公室，不僅依法提出變更，並於今年的3月5日完成竣工申請。
▲江南志強調，麗寶大樓2010年10月取得使用執照時，當時已包含基本的室內裝修，朱立倫競選總部直接進駐，「不違反當時法令」。（圖／陳志仁攝影，2018.08.29）