楊俊瀚銀恨 蔡總統：你是台灣人心中的金牌

（中央社記者葉素萍台北29日電）「台灣最速男」楊俊瀚在亞運男子200公尺決賽，替台灣摘下亞運隊史首面200公尺銀牌。總統蔡英文今天在臉書貼文「楊俊瀚加油，你是台灣人心中的金牌！」

蔡總統深夜透過社群網站臉書（Facebook）貼文指出，今天的亞運賽場上，有意志力、有拚勁，也有淚水。「台灣最速男」楊俊瀚在200公尺決賽中，跑出破全國紀錄的20秒23新紀錄。雖然和金牌選手成績相同，但因為壓線較晚，拿下銀牌。真的只差一點點。

蔡總統說，結束100公尺的比賽後，楊俊瀚有些失落，但他把自己歸零，把經驗變成養分，拿出更好的表現。今天他用破紀錄的表現在賽場上衝刺，全國人民都看到他拚了命壓線的那一刻，「我們一起感到惋惜，更要一起鼓勵他，加油，繼續拚！」