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娛樂

花美男上山下海入圍金鐘　錦榮、廖科溢這麼說

記者吳維書／台北報導2018/08/29 23:20
▲錦榮（右）與Akemi主持《王子的移動城堡II》。（圖／亞旅台提供 , 2018.8.29）
▲錦榮（右）與Akemi主持《王子的移動城堡II》。（圖／亞旅台提供 , 2018.8.29）

「第53屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會」今（29）日舉辦，《秘境不思溢III》、《王子的移動城堡II》雙雙入圍「生活風格節目獎」，不僅如此花美男錦榮、廖科溢也一同入圍該類主持人獎。

《王子的移動城堡》系列是錦榮在演藝事業上的重大突破，從演員、模特兒跨界主持的他，在中文上也下了一番苦功，但因中文不流利，節目中常以中、英文夾雜著主持，對於這次入圍，錦榮開心地說：「對於主持界還是新人的我，甚至中文還很不流利，能得到評審們的青睞，都是因為製作團隊們與電視台的指導下才能夠被大家看見！尤其是導演與工作人員們很辛苦一起跋山涉水還要扛沈重的機器，能入圍就是給予他們最大的鼓勵了！謝謝大家。」這次入圍生活風格節目獎的《王子的移動城堡II》特別加入新血Akemi一同主持，同為雙聲帶的她，獲知這次節目入圍也非常開心。


▲廖科溢主持《秘境不思溢III》深入秘境。（圖／亞旅台提供 , 2018.8.29）

廖科溢不僅擁有深厚的主播資歷，更曾跨足戲劇演出，在49屆金鐘獎獲得行腳節目主持人的殊榮，這次再度入圍主持人獎，他表示，「感謝金鐘獎評審老師們的青睞與入圍肯定，對我來說，無疑是最美好且意外的鼓勵；感謝亞洲衛星公司長官們始終堅持製作優質的行腳節目；感謝亞洲旅遊台製作人蔡文欽，帶領團隊上山下海。七年的外景生涯，一路走來始終如一，唯一的信念就是『路，有多遠，走多遠。』我們會繼續努力，發掘世界的美好。」

關鍵字金鐘獎入圍錦榮廖科溢
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