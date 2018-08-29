花美男上山下海入圍金鐘　錦榮、廖科溢這麼說

「第53屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會」今（29）日舉辦，《秘境不思溢III》、《王子的移動城堡II》雙雙入圍「生活風格節目獎」，不僅如此花美男錦榮、廖科溢也一同入圍該類主持人獎。

《王子的移動城堡》系列是錦榮在演藝事業上的重大突破，從演員、模特兒跨界主持的他，在中文上也下了一番苦功，但因中文不流利，節目中常以中、英文夾雜著主持，對於這次入圍，錦榮開心地說：「對於主持界還是新人的我，甚至中文還很不流利，能得到評審們的青睞，都是因為製作團隊們與電視台的指導下才能夠被大家看見！尤其是導演與工作人員們很辛苦一起跋山涉水還要扛沈重的機器，能入圍就是給予他們最大的鼓勵了！謝謝大家。」這次入圍生活風格節目獎的《王子的移動城堡II》特別加入新血Akemi一同主持，同為雙聲帶的她，獲知這次節目入圍也非常開心。