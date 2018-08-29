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中央社

參與東協經貿成長 印尼前外長肯定台灣貢獻

中央社2018/08/29 23:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社實習記者齊若堯雅加達29日專電）印尼前外交部長馬提（Marty Natalegawa）今天表示，無論當今國際情勢如何，台灣對於東南亞國家協會（ASEAN）的經濟、社會、文化都扮演重要角色。

馬提今天在雅加達南區舉行新書發表會，推出「東協重要嗎？局內人觀點（Does ASEAN Matter? A Viewfrom Within）」一書。他致詞時提到自己以不失謹慎的樂觀態度撰寫新書，探討東南亞國家協會的現今與未來，以及東協內外複雜的國際情勢。

馬提接受中央社訪問時，首先以過去身為印尼外交部發言人的口吻，逗趣回應台灣對東協角色的問題：「我只會說，這是個很棒的問題，然後我通常就不講了。」他的回答引起在座觀眾哄堂大笑。

馬提接著說：「不過，如今我已卸任，我想說的是台灣的經濟和社會交流對於東協至關重要。」

馬提表示，儘管東協和印尼政府目前依然承認一中政策，但其實東南亞國家仍然與台灣保持緊密關係。

「我們至今都維持著良好關係」，馬提以台灣參加亞太經濟合作會議（APEC）為例，肯定台灣對東協地區經貿成長的貢獻。

談到雙邊關係，馬提則以台灣對印尼投入的技術人員及相關投資，說明印尼和台灣密切的經貿關係。

馬提樂觀看待兩岸關係可望持續保持穩定，強調這對東南亞地區的安全也十分關鍵。

馬提曾任印尼外交部發言人與駐英國大使。2009年，他為印尼前總統尤多約諾（Susilo BambangYudhoyono）任命為外交部長，任期至2014年。（編輯：郭中翰）1070829

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