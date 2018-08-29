元太樂觀看待電子紙貨架標籤 今年擴充三色電子紙產能

董事長柯富仁指出，今年擴產中有蠻多是比較新的製程應用，包括三色電子紙黑白紅、黑白黃的促銷色產品等，他強調，促銷色這一塊其實是高成長的產品，但過去的產能是比較少的，所以要補這塊的產能，後段則是包括塑膠，或是新的尺寸相關的產能。

李政昊表示，為了電子紙貨架標籤，今年將擴產前端的電子材料，後端主要是為了建置模組自動化，因為塑膠模組製程與玻璃模組還是不太一樣。

元太 (8069-TW) 布局新零售領域，因應業務需求，今年資本支出將比去年 (4.4 億元) 高，總經理李政昊今 (29) 日指出，樂觀看待電子紙貨架標籤 (Electronic Shelf Label，ESL)，資本支出將分兩塊投入，一塊在模組端，一塊則在前端電子紙材料的擴產，今年將增加三色電子紙產能。

柯富仁說，目前三色電子紙的出貨比重，以面積來看，促銷色已占整個電子紙出貨面積超過 4 成；另外，今日在 Touch Taiwan 展出的先進彩色電子紙 (ACeP)，預計今年底商轉送樣，最慢明年量產。

柯富仁表示，這幾年轉型，除了電子書的成果及應用外，一直在耕耘的絕大部分跟物聯網相關，主要就是著元太的核心技術特性，在物聯網上具有絕佳優勢，物聯網的應用中有很多顯示器的應用，是很重要的連接介面，元太有參與協助價值轉型的部分包含零售、物流、醫療、教育、辦公室等領域。

他強調，元太是以材料公司為主，專注在電子紙領域，同時開發模組給各種不同的應用，很多模組現在也不是元太做，而是夥伴來做，接下來將針對不同市場，不同的應用，有很多不同的生態產生出來，所以元太的 3 大營運重點包括技術的創新、應用的耕耘及生態鏈。

總經理李政昊表示，在專注電子紙技術研發與製造的同時，運用電子紙超低耗電、護眼及陽光下清晰可視的產品優勢，與生態圈夥伴共同開發適用各類型智慧場域的電子紙應用，讓電子紙顯示器成為是物聯網時代最佳人機介面。

元太在 Touch Taiwan 展覽中，除展現電子紙在彩色、大尺寸、超低耗電與軟性等技術突破，也攜手生態圈夥伴共同展出應用在智慧城市及物聯網的電子紙應用解決方案，展場中吸睛的焦點為全彩電子紙 ACeP，是首次在亞洲區以大型化拼接形式展出，初期業務目標將鎖定商業應用及廣告看板等市場。