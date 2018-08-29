慟！鐵粉消防員溺水命危　戴資穎賽前「錄音打氣」喚不回

24 歲的林語莛自警專畢業後， 2016 年 10 月分發到桃園市消防局第二大隊中壢消防分隊，日前和青埔分隊的周姓分隊長前往宜蘭頭城海邊戲水，不慎遭惡浪捲走，因漩渦將 2 人左右分散，周姓分隊長被救起時，遲遲找不到林語莛，直到浪將她沖上岸時已經沒有生命跡象，雖送往醫院搶救後恢復心跳，但由於肺部嚴重浸潤白化，陷入深度昏迷。

桃園市消防大隊第二大隊中壢分隊隊員林語莛， 25 日和青埔分隊周姓分隊長到海邊遊玩，不慎遭惡浪襲擊捲入海底，被救起時已經沒有生命跡象，緊急送醫後陷入深度昏迷。消防同仁紛紛集氣，盼林語莛能早日醒來，球后戴資穎也特地錄音替身為鐵粉的她錄音打氣。遺憾的是，在全力搶救下，醫院宣告林語莛於今（29）日下午 2 點 30 分腦死，令人不勝唏噓。

連日來，加護病房外聚集了林語莛的家人、朋友、同事等，希望能透過說說話喚醒她，也有同仁在臉書替她集氣「睡飽了，就起來了，聽到沒！」「別讓媽媽等太久！」「衝鋒陷陣的消防女英雄，請拿出一萬分的勇氣衝過衝破這次的關卡」，讓人看了不禁鼻酸。



▲消防同仁得知消息後，紛紛在臉書留言替林語莛加油打氣，卻換來天人永隔的消息。（圖／翻攝自臉書）

周姓分隊長知道林語莛是戴資穎的鐵粉，特別到戴資穎的官方 LINE 留言，希望她能錄一段聲音替林語莛加油打氣。儘管正忙於亞運賽事，戴資穎仍在金牌戰前錄下「我是小戴，消防員是勇敢的鬥士，我相信妳可以戰勝現在的困境，因為台灣需要像妳一樣勇敢的消防人員，請妳快快醒過來，身體趕快康復，加油！」

但一聲聲的呼喚，林語莛卻再也聽不見了，經過幾日的搶救，醫院於今日下午 2 點 30 分宣告林語莛腦死，令家屬、消防同仁悲痛萬分。