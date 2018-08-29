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陳沂酸「愛穿露奶頭背心」　館長反擊：因為我奶大你奶小

生活中心／綜合報導2018/08/29 23:42
▲網路紅人陳沂在直播中批評「大部分志願役軍人都是廢物」，之後更把「館長」陳之漢拖下水，雙方隔空互嗆。（合成圖／翻攝自陳沂臉書、Youtube「成吉思汗館長-飆悍直播紀錄」）
▲網路紅人陳沂在直播中批評「大部分志願役軍人都是廢物」，之後更把「館長」陳之漢拖下水，雙方隔空互嗆。（合成圖／翻攝自陳沂臉書、Youtube「成吉思汗館長-飆悍直播紀錄」）

網路紅人陳沂日前在直播中批評「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」，引起國防部不滿揚言蒐證提告，之後陳沂又加碼貼出「館長」陳之漢過去批評志願役的言論，要國防部一起告，事件演變成雙方隔空互嗆。陳沂今（ 29 ）日再酸館長「愛穿露奶頭背心」，館長晚間也回擊「因為我奶大你奶小啊」。

陳沂日前抨擊「中華民國大部分志願役都是廢物」，遭國防部揚言喊告，但她不以為意，不僅酸國防部「要懂法律」，之後還在臉書分享館長的直播影片，指出「 44 分鐘開始說當兵出去都找不到工作，沒有一技之長」，反問「館長這樣講，國防部要不要發個聲明說要告他啊？」


▲陳沂貼出館長之前的言論，問是否有嚴重侮辱國防部。（圖／翻攝自陳沂臉書）

對此，館長在臉書火大回嗆「本人親身經歷三年六個月，跟你這連什麼叫以碗就口都不知道的人比？」並說自己罵的是高層和政府軍隊問題，陳沂罵的是所有志願役，「講啥小啦？」

陳沂毫不示弱，反嗆「所以知道『以碗就口』就可以反攻大陸拯救對岸水深火熱的同胞了嗎？」還在留言中狠酸「題外話，為什麼館長那麼愛穿會露奶頭的背心，看不懂他的 fashion （不加 s ）」，並回覆粉絲指館長的邏輯就是「沒當過兵沒資格批評國軍」。


▲陳沂酸館長「愛穿會露奶頭的背心」。（圖／翻攝自陳沂臉書 , 2018.08.29）

雙方你來我往隔空交火，館長晚間再度發文回擊，「因為我奶大你奶小啊！各位女生說是不是，你不爽你也可以穿啊，講殺小。啊！忘記你太小不能穿！」


▲館長回擊「因為我奶大你奶小啊！」（圖／翻攝自「飆捍」臉書 , 2018.08.29）

關鍵字陳沂館長陳之漢背心奶頭志願役
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