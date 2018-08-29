入圍金鐘詹怡宜努力多年　陳家頤感謝未婚夫

「第53屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會」今（29）日舉辦，詹怡宜以《一步一腳印 發現新台灣》入圍「人文紀實節目主持人獎」；陳家頤則以《驚奇！博物館》首次入圍「自然科學紀實節目主持人獎」。
《一步一腳印 發現新台灣》屢獲金鐘獎入圍與得獎肯定，詹怡宜表示，「感謝評審肯定我們過去十幾年來『一步一腳印』的努力，節目樸實不花俏，能被評審看見，很榮幸很開心！」作為該節目主持兼製作人，她為這個節目建立一個簡單、真實、樸素的說故事風格，透過她畫龍點睛的引言方式，成功為節目想表達的價值加分。節目中，沒有讀稿機，也沒有搭配大螢幕字卡說明，詹怡宜以誠懇態度娓娓道來，幫助觀眾聚焦在人物角色上，讓人物故事鮮活，也像在跟觀眾說話，藉以喚醒所有人內心一直存在的正向態度。
▲陳家頤感謝未婚夫。（圖／台視提供 , 2018.8.29）
得知入圍消息，陳家頤開心表示，「能和優秀的前輩們一同出現在入圍名單中，已經是相當榮幸的事。」不過她也分享入圍心情，「我特別感謝台視黃崧董事長去年帶著全體同仁一同到香港員工旅遊，未婚夫王李中彥也趁著這個機會帶著我到『港鐵金鐘站』去『敲金鐘』，謝謝未婚夫可愛、傻氣的行為我帶來好運。」該節目今年已是五度入圍，她透露今年科學題目取材重新做過調整，雖比過往的大氣科學與天文題材更為親民，但也等於砍掉重練，能再次獲得評審青睞，讓她笑說：「非常開心被肯定之外，更有種苦盡甘來的感覺。」