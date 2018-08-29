入圍金鐘詹怡宜努力多年　陳家頤感謝未婚夫

「第53屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會」今（29）日舉辦，詹怡宜以《一步一腳印 發現新台灣》入圍「人文紀實節目主持人獎」；陳家頤則以《驚奇！博物館》首次入圍「自然科學紀實節目主持人獎」。

《一步一腳印 發現新台灣》屢獲金鐘獎入圍與得獎肯定，詹怡宜表示，「感謝評審肯定我們過去十幾年來『一步一腳印』的努力，節目樸實不花俏，能被評審看見，很榮幸很開心！」作為該節目主持兼製作人，她為這個節目建立一個簡單、真實、樸素的說故事風格，透過她畫龍點睛的引言方式，成功為節目想表達的價值加分。節目中，沒有讀稿機，也沒有搭配大螢幕字卡說明，詹怡宜以誠懇態度娓娓道來，幫助觀眾聚焦在人物角色上，讓人物故事鮮活，也像在跟觀眾說話，藉以喚醒所有人內心一直存在的正向態度。