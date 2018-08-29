颱洪中心年底整併 科技部：防救災能量更強

（中央社記者朱則瑋台北29日電）台灣颱風洪水研究中心年底將併入國家災害防救科技中心，科技部今天表示，專業人員、經費會盡量保留，整併後防救災能量將更強，未來也會與氣象局等單位保持合作及互動關係。

熱帶性低氣壓及西南氣流為中南部帶來豪雨，造成淹水等災情，而身為颱洪防減災關鍵技術研發的單位颱洪中心，年底將要整併，外界憂心影響防救災能量；中央氣象局副局長鄭明典則在臉書說，希望颱洪中心可移到氣象局，因為「氣象科技進步太快，氣象局研發人力的比例要相對增加才跟得上啊」。

科技部前瞻及應用科技司長楊琇雅今天說，颱洪中心隸屬科技部轄下的國家實驗研究院，災防中心則是科技部所屬的行政法人，未來氣候變遷及極端氣候造成強降雨發生機率會越來越高，科技部希望先從自己所屬單位做起，加上立法院有相關決議，因此，預計年底前會把颱洪中心併入災防中心，但專業人員及經費編制會盡量保留，讓合併後防救災能量變得更強。