聯合國人權專員敦促臉書主動打擊仇恨言論

臉書是緬甸許多民眾主要的新聞和資訊來源，但同時也是緬甸軍方和佛教強硬派人士散布仇恨言論的平台，他們將矛頭對準洛興雅和其他少數族群。

扎伊德．拉阿德．胡笙（Zeid Ra'ad Al Hussein）提出這項呼籲之前，聯合國調查報告指出，緬甸武裝部隊總司令和其他高階軍事將領可能懷著「種族滅絕意圖」鎮壓洛興雅穆斯林，臉書（Facebook）本週決定禁止這些人使用臉書。

（中央社日內瓦29日綜合外電報導）美國總統川普指控科技巨擘臉書對他具有偏見後，聯合國人權事務高級專員扎伊德．拉阿德．胡笙今天敦促臉書更主動處理仇恨言論，但提醒不要過度規範。

緬甸軍方去年血腥鎮壓洛興雅人，這項「清理行動」導致約70萬洛興雅人被迫逃至鄰國孟加拉，當時臉書出現支持緬甸軍方的言論。

扎伊德．拉阿德．胡笙說：「我們對於在緬甸所見一開始就感到非常不安，（但是）我們與臉書初步會晤時，我不認為他們有認真看待這件事。」他本週末將卸下現職。

他在日內瓦告訴記者：「希望他們現在已經清醒了。」他警告，類似的案例很容易出現，「在某一個國家中，臉書是主要媒體，你看到人權狀況惡化，然後臉書的角色就會受到質疑」。

他提醒，臉書應該「謹慎小心」，因為未來「有人被控最嚴重罪行」的審判時，臉書可能面臨被傳喚的風險。（譯者：葉俐緯/核稿：嚴思祺）1070829