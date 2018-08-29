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中央社

汽車飛上天 日本官方和民間共同打造飛天車

中央社2018/08/29 23:55
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社東京29日綜合外電報導）飛天車聽起來像是空中樓閣，但是日本政府指望飛天車在未來交通運輸上扮演要角，今天和民間部門共同推展開發未來飛天車的計畫。

這項計畫目的在於年底前勾勒出飛天車商業化的路徑圖，此一概念目前大致上仍停留在理論階段。

日本政府官員和企業合作，其中包括波音公司（Boeing）和空中巴士公司（Airbus），以及全日空（All Nippon Airways）、日本航空公司（JapanAirlines）、 NEC公司、豐田汽車公司（Toyota）轉投資的Cartivator等日本主要企業。

日本經濟產業省一名官員表示，飛天車可望解決偏遠島嶼和山區的交通問題，或是在災害發生時擔任救援任務以及運送物資。

在日本，Cartivator飛天車計畫的工程師已開發出一種3輪飛天車，利用無人機技術飛上天。

豐田汽車和子公司已投資大約4250萬日圓（約1170萬新台幣）在此計畫上。

Cartivator希望在2019年底之前推出載人原型車，以便在2020年東京奧運用以點燃聖火。

這部名為「SkyDrive」載人原型車配備4組推進器，長2.9公尺，寬1.3公尺。（譯者：嚴思祺/核稿：張佑之）1070829

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