羅文嘉與藥廠共同資助偏鄉學童　我愛你學田計畫成果豐碩

從 2012 年開始，羅文嘉回到故鄉桃園新屋鄉下種田，並發起「我愛你學田計畫」，利用種植有機稻米的收成支持新屋偏鄉學童學習英文。

台灣安斯泰來製藥與我愛你學田合作的種稻興學計畫，第六屆英語學習成果發表會日前在桃園市立圖書館新屋分館舉行，許多小朋友在家長陪同下來到現場參加，並充分展現表演天份，除了用英文演出情節讓人捧腹的搞笑版「白雪公主」話劇，還唸起英文順口溜、唱英文歌，流利的程度，實在讓人難以想像他們都只是小學三至五年級的孩子。我愛你學田的負責人羅文嘉也來到現場，強調長期以來舉辦這樣有意義的活動，確實大大增進了孩子們的英文能力，他也鼓勵學童繼續努力，並表示「你們未來英文一定會說得比我更好！」

台灣安斯泰來製藥董事長張晉彰在得知計畫後，深深感動了，決定認養該計畫的五分地，也盼藉著拋磚引玉的精神，讓公益模式被成功複製，並透過自身企業的力量，全力支持我愛你學田計畫。

張晉彰也表示，安斯泰來非常重視人才培訓，而捐助的「財團法人台灣安斯泰來醫學研究發展基金會」今年滿30周年，過去除了針對台灣醫師、藥師，長期提供獎助金支持赴日本精進醫藥學術的機會外，近幾年更是給予台灣藥學系學生在暑假至安斯泰來製藥-日本總部實習機會，幫助學生擴展國際視野，提前與職場社會接軌。

成果發表會當天，學成結業的小朋友不僅秀出英文實力，也展現多樣化的才藝，看著他們活潑生動的表演，讓人感受到這項計畫帶給他們的成長與感動。其中，宇婷媽媽表示，孩子真的有進步，原本英文並非很流利，但參加教學後，變得比較敢開口講，甚至還可以演話劇，真的很讓人意外！另外在生活上，孩子也變得比較活潑開朗，因為參與課程認識許多同齡朋友，能彼此交流講英文。宇婷自己則認為，英語生活會話變得比較厲害，簡單的單字漸漸可以掌握，例如「早安」、「晚安」、「你好」、「請問你幾歲？」等等，在生活上已逐漸可用英文溝通。



▲參與「我愛你學田計畫」家長和孩子都覺得英文程度提升。（圖／記者王錫謙攝）

沁琳媽媽則分享，平時工作比較忙，難免疏於陪伴孩子，但因為有了「我愛你學田計畫」，讓家人對他們課後活動比較放心，不擔心會學壞，而孩子在生活上因為接觸了英文，也開始發現學習的樂趣，進而想學習更多新事物，也是另一種收穫。沁琳自己則覺得，以前在路上看到外國人都會直接閃開，不敢與對方交流，現在不管是聊天還是問路都已難不倒她。

活動最後，張晉彰頒發結業證書給學童，我愛你學田市集社長羅文嘉也在致詞時提及，「我愛你學田計畫」其實得到了許多來自外界的關心，尤其感謝台灣安斯泰來製藥的大力支持。



▲張晉彰於2018年英語閱讀研習班結業典禮為學童頒發結業證書。（圖／記者王錫謙攝）