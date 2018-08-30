登革熱防疫　社區藥局提供諮詢

每年7到9月是登革熱好發的季節，加上連日豪雨，藥師公會全聯會呼籲，各縣市藥師公會從南到北陸續動起來，協助預防登革熱疫情的蔓延，全國社區藥師共同關心民眾的居家環境衛生及提供防疫衛教應注意事項等。

為避免登革熱疫情蔓延，民眾除可洽疾病管制署、各地衛生局外，也可至鄰近社區藥局，讓藥師協助。告知應於雨後主動落實「巡、倒、清、刷」，巡視家戶積水容器，將積水倒掉，不要的容器予以清除，留下的器物也要刷洗以去除斑蚊蟲卵，並妥善收拾或倒置，避免病媒蚊孳生。

防蚊液的正確使用觀念，也可請教藥師，並藉由藥師與民眾共同努力，降低登革熱發生或蔓延。相關驅蚊藥分為「環境用藥」、「藥品」2大類，環境用藥防蚊液，大多不可直接噴灑皮膚，使用前請詳閱說明，一般只能噴灑於四周環境及紗窗紗門上，而在戶外登山、露營時，則可噴灑於帳篷上，產品標示為「環署衛製」或「環署衛輸」；至於可直接用於人體皮膚的防蚊液，係屬於藥品(指示藥或成藥)，產品標示為「衛署藥製」、「衛署藥輸」或「內衛成製」，核准適應症為「驅除蚊、蒼蠅、蚤、蝨、水蛭等害蟲叮咬」。