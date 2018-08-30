顱縫早閉症手術　3D電腦模擬降風險

今年3歲的羅小弟，出生時頭型就跟其他新生兒不一樣，額頭及頭頂凸出，兩側較扁，而頭顱前後的直徑很長，連媽媽也覺得怪異，還相當自責，將孩子生成這樣，為了避免外界異樣眼光，總讓兒子留著長髮。去年羅小弟感冒，至住家附近兒科診所就醫，醫師直覺不對勁，幼兒頭顱形狀不應該如此畸形，轉介至林口長庚紀念醫院兒童整形外科，經電腦斷層檢查後，確診為「矢狀顱縫早閉症」。

林口長庚顱顏中心主治醫師盧亭辰指出，人類頭骨上有4大顱縫，包括前額顱縫、冠狀顱縫、矢狀顱縫及人字顱縫，其中前額顱縫大約在出生後7至8個月癒合，其他顱縫則要成年後才會癒合，如果提前癒合，就是「顱縫早閉症」。不同的早閉部位，會出現不同的頭型，例如，前額顱縫早閉，會形成前額呈三角形的頭型；若是單側冠狀顱縫早閉，則會造成大小眼、鼻樑歪斜；而矢狀顱縫早閉，就跟羅小弟一樣，正面像洋蔥，側面像恐龍。