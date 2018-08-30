NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命今夏玩樂趣健康醫藥
即時跑馬燈南部水患救災　蔡英文：以國軍為榮學校開學　國軍抽水助恢復正常上課遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
生活

顱縫早閉症手術　3D電腦模擬降風險

生活中心／綜合報導2018/08/30 13:00
▲人類頭骨上的4大顱縫如果提前癒合，就是「顱縫早閉症」，若延遲治療，寶寶的語言能力、肢體發展都會受到影響。（圖／林口長庚提供）
▲人類頭骨上的4大顱縫如果提前癒合，就是「顱縫早閉症」，若延遲治療，寶寶的語言能力、肢體發展都會受到影響。（圖／林口長庚提供）

今年3歲的羅小弟，出生時頭型就跟其他新生兒不一樣，額頭及頭頂凸出，兩側較扁，而頭顱前後的直徑很長，連媽媽也覺得怪異，還相當自責，將孩子生成這樣，為了避免外界異樣眼光，總讓兒子留著長髮。去年羅小弟感冒，至住家附近兒科診所就醫，醫師直覺不對勁，幼兒頭顱形狀不應該如此畸形，轉介至林口長庚紀念醫院兒童整形外科，經電腦斷層檢查後，確診為「矢狀顱縫早閉症」。

林口長庚顱顏中心主治醫師盧亭辰指出，人類頭骨上有4大顱縫，包括前額顱縫、冠狀顱縫、矢狀顱縫及人字顱縫，其中前額顱縫大約在出生後7至8個月癒合，其他顱縫則要成年後才會癒合，如果提前癒合，就是「顱縫早閉症」。不同的早閉部位，會出現不同的頭型，例如，前額顱縫早閉，會形成前額呈三角形的頭型；若是單側冠狀顱縫早閉，則會造成大小眼、鼻樑歪斜；而矢狀顱縫早閉，就跟羅小弟一樣，正面像洋蔥，側面像恐龍。

盧亭辰表示，「矢狀顱縫早閉症」病童以男寶寶居多，跟遺傳無關，治療「顱縫早閉症」必須動刀，手術異常複雜，首先取出所有頭蓋骨，再依照頭骨外型應有的幅度一塊一塊拼回去，像立體拼圖。傳統矯正手術的時間長、風險較高，讓不少家長為之卻步。最近幾年，國內已經引進3D電腦模擬技術，精準重建兒童頭部畸形，透過電腦列印出術後頭骨幅度及外型，作為醫師手術時的參考依據，不再光憑醫師的經驗來拼湊骨頭。

盧亭辰說明，手術前先由神經外科「擴增實境研究室」的工程師在電腦上執行模擬手術，利用3D列印技術列印出手術導板，手術過程中，導板用來指引切骨、組裝頭骨，由神經外科醫師負責切骨，整形外科醫師負責組裝頭骨。

盧亭辰提醒，家長應注意寶寶的頭型，如果形狀怪異，與其他孩子不一樣，就應積極就醫，一般建議，最好在1歲之前接受矯正手術，如果延遲治療，語言能力、肢體發展都會受到影響。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字矢狀顱縫早閉症頭顱3d列印盧亭辰
幫愛妻按摩…兒子神吐2字讓他綠慘登革熱防疫　社區藥局提供諮詢

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan