顱縫早閉症手術　3D電腦模擬降風險

今年3歲的羅小弟，出生時頭型就跟其他新生兒不一樣，額頭及頭頂凸出，兩側較扁，而頭顱前後的直徑很長，連媽媽也覺得怪異，還相當自責，將孩子生成這樣，為了避免外界異樣眼光，總讓兒子留著長髮。去年羅小弟感冒，至住家附近兒科診所就醫，醫師直覺不對勁，幼兒頭顱形狀不應該如此畸形，轉介至林口長庚紀念醫院兒童整形外科，經電腦斷層檢查後，確診為「矢狀顱縫早閉症」。
林口長庚顱顏中心主治醫師盧亭辰指出，人類頭骨上有4大顱縫，包括前額顱縫、冠狀顱縫、矢狀顱縫及人字顱縫，其中前額顱縫大約在出生後7至8個月癒合，其他顱縫則要成年後才會癒合，如果提前癒合，就是「顱縫早閉症」。不同的早閉部位，會出現不同的頭型，例如，前額顱縫早閉，會形成前額呈三角形的頭型；若是單側冠狀顱縫早閉，則會造成大小眼、鼻樑歪斜；而矢狀顱縫早閉，就跟羅小弟一樣，正面像洋蔥，側面像恐龍。
盧亭辰表示，「矢狀顱縫早閉症」病童以男寶寶居多，跟遺傳無關，治療「顱縫早閉症」必須動刀，手術異常複雜，首先取出所有頭蓋骨，再依照頭骨外型應有的幅度一塊一塊拼回去，像立體拼圖。傳統矯正手術的時間長、風險較高，讓不少家長為之卻步。最近幾年，國內已經引進3D電腦模擬技術，精準重建兒童頭部畸形，透過電腦列印出術後頭骨幅度及外型，作為醫師手術時的參考依據，不再光憑醫師的經驗來拼湊骨頭。
盧亭辰說明，手術前先由神經外科「擴增實境研究室」的工程師在電腦上執行模擬手術，利用3D列印技術列印出手術導板，手術過程中，導板用來指引切骨、組裝頭骨，由神經外科醫師負責切骨，整形外科醫師負責組裝頭骨。
盧亭辰提醒，家長應注意寶寶的頭型，如果形狀怪異，與其他孩子不一樣，就應積極就醫，一般建議，最好在1歲之前接受矯正手術，如果延遲治療，語言能力、肢體發展都會受到影響。