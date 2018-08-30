房市／人口持續移入　牽動東京都開發版圖

日本東京憑藉著基礎建設佳、工作機會多等優勢，一向具有超強的人力磁吸作用，在人口連續22年人口淨增加的情形下，都內各區也紛紛開始要求房地產開發商在開發同時，需有相對應的加強基礎教育及增加小坪數房型等建設，以滿足未來人口結構改變後的社會需求。
緊鄰都心六區的江東區，年輕夫妻人口成長快速，相對地，教育配套設施益發重要。江東區政府多年前就要求房地產開發商在起造30戶以上住宅時，需繳交每戶約125萬日圓（約新台幣35萬元）教育基金或提供學校用地。在此政策下最著名的例子，就是今年4月在豐洲公開的有明西學園，提供小學到初中的學制，包括土地費用在內，耗資約180億日圓（約新台幣50.4億元）。
另外，日本總務省最新公布報告指出，東京的青年遷入人口亦十分驚人，以15~29歲為大宗，人口結構則以小家庭和單身族群為主，使得1至2房的物件需求越來越高。但日本65歲以上的獨老家庭也有高速增長趨勢，高齡化問題不容忽視，因此，江東區特別規定房地產商在開發時，針對單身人士的小坪數房，以及可供三代同住的設計，分別需佔整體戶數之20%及10%，以因應社會變遷。
日本信義社長何偉宏指出，走在街頭，會發現東京已展開更長遠的發展計畫，除了多出許多建設工地，為東京奧運加速趕工，更有不少區域再開發計劃順勢興起，2020後的東京，潛力可期。利用東奧前的建設機會改變東京樣貌，似乎成為東京23區的一致目標，原本就是一塊大磁石的東京，將有望吸引更多短期及長期人口移入。