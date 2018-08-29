長槍羽扇相贈　吳敦義要陳學聖賽孔明拉下「胖周瑜」

國民黨行動中常會29日來到桃園市舉行，黨主席吳敦義特別準備趙子龍長槍及諸葛孔明白羽扇兩項法寶，象徵文武兼併，期許市長參選人陳學聖有勇也要有謀，力抗「胖周瑜」鄭文燦，並希望年底選舉議會藍軍席次過半、黨提名的里長也能全數全壘打。
▲陳學聖從吳敦義手中接下象徵趙子龍所用的長槍及諸葛孔明的白羽扇，陳學聖以「既生瑜，何生亮」強調會全力以赴，力拼勝選。（圖／記者李春台攝 , 2018.08.29）
吳敦義表示，桃園本來是藍軍比較壯盛重要的直轄市，近年來桃園升格後，市府權責及經費大幅增加，但大型火災頻傳，甚至造成嚴重傷亡，顯見市政治理上一定可以找得出有極大的缺失值得檢討改進的空間；他並強調，陳學聖是透過黨內初選產生的市長候選人，希望年底選舉，除了市長獲勝，也期待議會席次過半、提名里長都能全壘打。
從吳敦義手中接下象徵趙子龍所用的長槍及諸葛孔明的白羽扇，陳學聖以「既生瑜，何生亮」強調會全力以赴，力拼勝選。他提到，先前黨內的整合過程，的確方向不是很清楚，但現在選情已漸入佳境，下個月他會努力將傳統民調拉升，也希望未來選戰期間，仍請黨中央結合智庫協助，透過各種管道發聲，讓民眾瞭解鄭文燦施政不佳的真相。
陳學聖說，這次選舉一切從簡，未來選務會跟黨務密切結合，並成立南北競選總部。其他競選分部就設在各區黨部，統一人事及資源，發揮最大戰鬥力。桃園屬於選情慢熱的城市，未來會加倍的打拚，讓桃園成為國民黨最後一張翻牌成功的王牌。
會後吳敦義被媒體問到目前桃園整合的情況，吳表示，楊麗環原本是受委託來籌組桃園市國民黨的藍天志工團，「那她現在因為要走旁的路，她就要講那個志工團跟國民黨的無關，但其實就是國民黨的藍天志工團。」吳敦義也重申，希望楊還是能留在國民黨的這個大家庭裡，所以他今天一下桃園高鐵，就馬上致電給楊麗環，但至今尚未聯繫上，他仍會試著連繫楊，但也無奈表示「她如果不見我，我也沒辦法」。
▲吳敦義今天來到桃園也期望能夠親自拜訪退黨參選的楊麗環，但他也無奈表示：「她如果不見我，我也沒辦法」。（圖／記者李春台攝 , 2018.08.29）