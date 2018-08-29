長槍羽扇相贈　吳敦義要陳學聖賽孔明拉下「胖周瑜」

國民黨行動中常會29日來到桃園市舉行，黨主席吳敦義特別準備趙子龍長槍及諸葛孔明白羽扇兩項法寶，象徵文武兼併，期許市長參選人陳學聖有勇也要有謀，力抗「胖周瑜」鄭文燦，並希望年底選舉議會藍軍席次過半、黨提名的里長也能全數全壘打。

吳敦義表示，桃園本來是藍軍比較壯盛重要的直轄市，近年來桃園升格後，市府權責及經費大幅增加，但大型火災頻傳，甚至造成嚴重傷亡，顯見市政治理上一定可以找得出有極大的缺失值得檢討改進的空間；他並強調，陳學聖是透過黨內初選產生的市長候選人，希望年底選舉，除了市長獲勝，也期待議會席次過半、提名里長都能全壘打。

從吳敦義手中接下象徵趙子龍所用的長槍及諸葛孔明的白羽扇，陳學聖以「既生瑜，何生亮」強調會全力以赴，力拼勝選。他提到，先前黨內的整合過程，的確方向不是很清楚，但現在選情已漸入佳境，下個月他會努力將傳統民調拉升，也希望未來選戰期間，仍請黨中央結合智庫協助，透過各種管道發聲，讓民眾瞭解鄭文燦施政不佳的真相。

陳學聖說，這次選舉一切從簡，未來選務會跟黨務密切結合，並成立南北競選總部。其他競選分部就設在各區黨部，統一人事及資源，發揮最大戰鬥力。桃園屬於選情慢熱的城市，未來會加倍的打拚，讓桃園成為國民黨最後一張翻牌成功的王牌。

會後吳敦義被媒體問到目前桃園整合的情況，吳表示，楊麗環原本是受委託來籌組桃園市國民黨的藍天志工團，「那她現在因為要走旁的路，她就要講那個志工團跟國民黨的無關，但其實就是國民黨的藍天志工團。」吳敦義也重申，希望楊還是能留在國民黨的這個大家庭裡，所以他今天一下桃園高鐵，就馬上致電給楊麗環，但至今尚未聯繫上，他仍會試著連繫楊，但也無奈表示「她如果不見我，我也沒辦法」。



▲吳敦義今天來到桃園也期望能夠親自拜訪退黨參選的楊麗環，但他也無奈表示：「她如果不見我，我也沒辦法」。（圖／記者李春台攝 , 2018.08.29）