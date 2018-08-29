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NOW早報／被獨派堵到怕？柯文哲將改搭公務車上班

編輯中心／綜合報導2018/08/30 07:04
▲面對接連幾天搭公車上班途中，頻遭獨派人士攔問，柯文哲自 31 日起改搭乘公務車上班。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）
▲面對接連幾天搭公車上班途中，頻遭獨派人士攔問，柯文哲自 31 日起改搭乘公務車上班。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）

今日天氣／西南氣流漸減弱　雨勢趨緩　

今（ 30 ）日西南氣流開始減弱，中南部及東南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，但降雨比昨天明顯趨緩，其他地區則以午後雷陣雨型態為主，仍應留意午後熱對流所帶來的較大雨勢。此外，氣象局稍早針對台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖、金門發布豪、大雨特報。氣溫方面，相比昨天有上升的趨勢，預測南部高屏及花東雲量較多，高溫約在 27 至 29 度之間，其他地區約 30 至 33 度。

深夜連兩震！最大震度花蓮縣 4 級

深夜連兩震！今（ 30 ）日凌晨 3 時 53 分，宜蘭縣外海發生一起芮氏規模 4.3 的地震，最大震度在新北市五分山 3 級； 4 時 36 分時，花蓮縣再發生一起規模 3.6 的地震，最大震度在花蓮縣西林 4 級。

被獨派堵到怕？柯 P 無奈改搭公務車上班

日前才有台灣國成員為要求台北市長柯文哲對東奧正名表態，到公車站牌堵人，不料昨（ 29 ）日上午，台灣國辦公室主任陳峻涵又因不滿世大運期間被沒收台灣旗，趁著柯文哲上班時，一同搭上公車頻頻質問，讓柯文哲不滿怒轟「我不要聽可不可以，你這樣子是騷擾！」面對接連幾天搭公車上班途中，頻遭獨派人士攔問，柯文哲自 31 日起改搭乘公務車上班。

聯合航空改用「貨幣」標示台灣

中國大陸要求全球多家航空公司，更改網站上的「台灣」名稱，否則將遭到大陸官方處罰，不少航空業者先後配合修改。但有眼尖網友發現，美國聯合航空（ United Airlines ）近日修改系統，將中國大陸、香港、台灣地點改用「貨幣」取代，讓不少網友直呼太有創意。


▲美國聯合航空用幣值標示中港台，讓網友大讚有創意。（圖／達志影像／美聯社）

泰國簽證不漲了　辦理方式維持現狀

泰國貿易經濟辦事處日前宣布，辦理團體簽證必須委託第三方公司辦理，並增收 470 元手續費，引發民眾及旅遊業者反彈聲浪。昨（ 29 ）日下午泰辦處緊急向旅行社發布公告，決定申請觀光簽證仍依照以往程序辦理，無任何改變，至於未來申辦泰國觀光簽證之調整，將與相關單位進行研究。

連詠心情定英國藝術家　全家 9 月出席海外婚

向來低調的國民黨前主席連戰小女兒連詠心，近日傳出喜訊；根據周刊報導，有知情人士透露，連戰近來人逢喜事精神爽，因為最疼愛的小女兒連詠心正在籌備婚禮，準備嫁給一名英國藝術家，全家人也將在 9 月前往英國參加她的婚禮。

謝淑薇苦戰 3 盤獲勝　晉級美網女單第 2 輪

雅加達亞運我國網球代表隊斬獲 1 銀 1 銅，而在美網賽場上也有台灣選手傳回捷報，我國女將謝淑薇在經歷了 3 盤大戰後，以 6-3 、 4-6 、 6-3 擊敗俄羅斯好手 Ekaterina Alexandrova ，闖進到次輪。


▲謝淑薇。（圖／美聯社／達志影像）

亞運／差距不到 0.01 秒　楊俊瀚惜敗小池奪銀

雅加達亞運田徑 200 公尺決賽，「台灣最速男」楊俊瀚在本屆賽會的最後一戰被排在第 4 道，最終他跑出 20 秒 23 、改寫個人最佳的成績，不過最終還是以些微差距敗給了日本選手小池祐貴，拿下銀牌。另外，柔道項目中，台灣好手楊勇緯在男子 60 公斤級出賽拿下銅牌；自由車女將黃亭茵在自由車場地全能賽項目，以 126 分佳績拿下銀牌；鄭竹玲在軟式網球女子單打項目奪銀。

北捷驚傳婦人「持刀亂揮」　乘客恐慌竄逃

台北捷運驚傳乘客持刀案！昨（ 29 ）日晚間 7 點 28 分左右，板南線一輛列車抵達龍山寺站時，一名身穿灰色上衣的 56 歲李姓婦人，突然拿出刀子亂揮，嚇壞車廂內所有乘客，急忙奔逃下車求救。站務人員獲報後隨即將婦人壓制在地，目前警方已將李婦帶回偵訊，確切犯案動機仍待進一步調查釐清。


▲北捷驚傳婦人「持刀亂揮」，乘客嚇逃喊：「好恐怖！」（圖／翻攝自 PTT ）

孫安佐「全部認罪」結案　12月11日宣判

藝人狄鶯與孫鵬的 18 歲獨子孫安佐日前在美涉嫌恐攻被逮，台北時間本（ 8 ）月 28 日晚間 11 時於費城賓州東區聯邦地區法院召開認罪庭。關於被控「非美國公民持武罪」的部分，孫安佐當庭認罪，並放棄上訴權利，全案將於 12 月 11 日宣判。庭外未見孫鵬與狄鶯的身影。


▲藝人狄鶯與孫鵬的 18 歲獨子孫安佐日前在美涉嫌恐攻被逮。（圖／中央社）

第 53 屆金鐘獎入圍名單出爐　盧廣仲、李國毅爭視帝寶座

第 53 屆金鐘獎入圍名單於昨（ 29 ）日公布，並邀請去年視帝、后，傅孟柏以及柯淑勤擔任頒獎人，揭曉「戲劇節目男主角獎」、「戲劇節目女主角獎」、「戲劇節目編劇獎」、「戲劇節目導演」等 4 項入圍名單。

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