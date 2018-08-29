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陳子敬棄選　台南市長參選人抱不平

記者陳聖璋/台南報導2018/08/30 00:14
▲國民黨主席吳敦義29日勸退陳子敬。(圖/陳子敬提供)
▲國民黨主席吳敦義29日勸退陳子敬。(圖/陳子敬提供)

眾藍營議員簇擁、風光剖西瓜，成立第一個競選服務處，這是去年9月，陳子敬宣布投入2018台南市長選戰的場景。到了本(8)月初，陳子敬仍信誓旦旦，這場選戰絕不退讓，堅持參選到底。沒想到，時間還不到一個月，就在29日，與國民黨主席吳敦義闢室密談後，隨即宣布棄選。

讓陳子敬不再堅持的真正原因究竟為何，引起地方諸多揣測，讓選民最納悶的是，陳子敬並非國民黨籍，陳子敬為何說吳敦義來找他不是談整合，而是接受勸退?既然是無黨籍，為何接受國民黨的勸退?

▲陳子敬退選，各選將紛紛抱不平。(圖/記者陳聖璋組圖)

這也讓各選將都有話說，無黨籍台南市長參選人陳永和為陳子敬抱不平，陳永和表示，若論及藍營整合的正當性，該是高思博退選，不是陳子敬。

陳永和指出，通過國民黨黨內初選，獲得正式提名的高思博，在先前兩次市長選舉中怯戰，不敢面對賴清德，甚至連立委選舉都缺席，這次也是一樣。起初並未表態，突然宣布有意參選，並且開始運作，演變至逼得要別人退讓來成就他。

陳永和強調，藍營沒有人想參選，陳子敬率先一肩扛起，如今卻被逼得退選，對陳子敬非常不公平，還落得「臨陣脫逃」的罵名。陳永和向陳子敬喊話，若投入選舉的初心是服務人民，那就要堅守原則，打死不退，為信念而戰；即使陳子敬棄選，是該輪到黃秀霜出來選，不是高思博。

無黨籍台南市長參選人蘇煥智對陳子敬表達敬佩之意，也肯定陳子敬做人非常踏實、講究倫理、不追求名利。蘇煥智指出，民進黨執政不佳持續惡化，國民黨研判選情看好，就決定推出人選，陳子敬因而被國民黨「放鳥」，遭受委屈。因此，蘇煥智認為國民黨欠陳子敬一個道歉。

 

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吳敦義要陳學聖賽孔明　拉下胖周瑜

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