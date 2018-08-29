亞運／空手道隊凱旋歸國 　文姿云、徐瑋駿獲熱烈歡迎

空手道「小清新」文姿云在本次2018雅加達亞運空手道女子55公斤量級賽事，連續過關斬將力克馬來西亞、哈薩克及澳門選手，金牌戰再以4比0壓倒性擊敗伊朗選手成功衛冕冠軍，繼2014年仁川亞運後，文姿云成為本屆中華代表隊第一位完成衛冕亞運金牌的選手。

2018印尼雅加達亞運中華代表隊空手道項目奪下2金、1銀、2銅，創下空手道大型賽會最佳成績，空手道甜心文姿云以及男友徐瑋駿雙雙贏得佳績，文姿云於8月26號女子55公斤級金牌賽，以4：0擊敗伊朗成功衛冕，成為我國首位在亞運空手道雛量級2連霸的選手，空手道男子75公斤級選手徐瑋駿也於8月27號力退泰國，勇奪銅牌佳績，29日晚間兩人返抵國門，受到民眾熱烈歡迎。

而同為空手道選手的男友徐瑋駿也不負眾望，銅牌戰中力退泰國選手，為中華隊再添一面銅牌，兩人計畫力拚東京奧運，朝終極目標攜手挺進。

回顧文姿云2018年參賽的6站空手道賽事，可說是倒吃甘蔗，首先於杜拜及法國的賽事失利，3月份荷蘭公開賽不負眾望奪得今年K1空手道錦標賽季首金，進入6月狀態維持高檔，先於土耳其世界公開賽拿下銀牌，7月更在約旦空手道亞錦賽中，勇奪金牌完成女子55公斤級3連霸，自此延續亞錦賽三連霸的氣勢，成功於雅加達亞運衛冕金牌頭銜。

而兩人所代言服飾廠商特別與中華民國空手道協會共同接機，號召近百位粉絲迎接空手道代表隊凱旋回台，廠商不僅送上六位數激勵獎金恭賀文姿云完成二連霸，更安排『亞運空手道金牌凱旋號』專車為文姿云和徐瑋駿接機返程，以減舟車勞頓之苦，行動力挺文姿云再戰2020東京奧運。



▲空手道小清新文姿云跟男友徐瑋駿獲熱烈歡迎。（圖／FILA提供）

空手道亞運選手個人資料

1. 文姿云：本次2018雅加達亞運女子個人對打-55公斤級金牌，目前排名世界第一

歷年成績：

2018年亞洲錦標賽金牌

2017年亞洲錦標賽金牌

2016年世界錦標賽銅牌

2015年亞洲錦標賽金牌

2014年仁川亞運會金牌

2. 徐瑋駿：本次2018雅加達亞運男子個人對打-75公斤級銅牌

歷年成績：

2017年亞洲錦標賽銀牌

2016年世界大學錦標賽銅牌

2016年日本KARATE1公開賽銅牌

3. 谷筱霜：本次2018雅加達亞運女子個人對打-50公斤級金牌，目前位居世界排名第七

歷年成績：

2018年土耳其K1公開賽金牌

2018年世界大學錦標賽銀牌

2018年亞洲杯空手道錦標賽銅牌

4. 王翌達：本次2018雅加達亞運男子個人形銀牌

歷年成績：

2018年約旦亞洲盃銀牌

2018年法國KARATE1公開賽銀牌

2018年荷蘭KARATE1公開賽銅牌

2018年摩洛哥KARATE1公開賽銅牌

2017年日本亞洲盃銅牌

5. 吳峻維：本次2018雅加達亞運男子個人對打-84公斤級銅牌

歷年成績：

2016年世大錦標賽銀牌

2013年東亞運銀牌

6. 唐偉傑：男子個人對打-67公斤級

歷年成績：

2015年日本沖繩K1公開賽銀牌

2013年東亞運動會銀牌

2012年韓國釜山公開賽銅牌

7. 趙柔：女子個人對打-68公斤級

歷年成績：

2015年日本亞洲盃銅牌

2014年仁川亞運會銅牌

8. 許瑋寧：女子個人對打-61公斤級

歷年成績：

2018年世界大學錦標賽銅牌

2016年亞洲青少年錦標賽銀牌