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中央社

川普：期中選舉共和黨若輸 民主黨會暴力改革

中央社2018/08/30 00:15
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）「紐約時報」（New York Times）報導，美國總統川普對基督新教福音派領袖提出警告，若共和黨在期中選舉失去國會控制權，民主黨就會「以快速且暴力的方式」進行改革。

川普27日在白宮接見福音派領袖。紐約時報取得的會談錄音內容顯示，川普表示，若他所屬的共和黨在11月輸掉期中選舉，那麼他所提出的各種保守政策就全都面臨危險。

紐約時報28日晚間發出的報導指出，川普表示，民主黨「會推翻我們所做的一切，而且會以快速且暴力的方式這麼做」。

「他們會立即終結一切。」

「仔細看看反法西斯主義運動（Antifa），看看其中的一些運動團體，都是暴力分子。」

紐約時報指出，白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）拒絕詳細說明川普發言內容的涵義。

這並非川普首次警告，若事情發展未如他意，就會出現暴力後果。

2016年總統大選選戰期間，川普表示，若他未贏得共和黨提名角逐總統大位，他的支持者可能會做出暴力反應。

當時川普警告：「我想會有暴動。」

紐約時報指出，川普27日接見福音派神職人員時，媒體獲准旁聽川普發表簡短評論，聽他談論墮胎、宗教自由和年輕人失業問題。

不過紐約時報報導，當記者被請出場後，川普改變話題，轉而建議福音派領袖如何幫助共和黨贏得11月期中選舉。（譯者：陳宜君/核稿：嚴思祺）1070829

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