川普：期中選舉共和黨若輸 民主黨會暴力改革

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）「紐約時報」（New York Times）報導，美國總統川普對基督新教福音派領袖提出警告，若共和黨在期中選舉失去國會控制權，民主黨就會「以快速且暴力的方式」進行改革。

川普27日在白宮接見福音派領袖。紐約時報取得的會談錄音內容顯示，川普表示，若他所屬的共和黨在11月輸掉期中選舉，那麼他所提出的各種保守政策就全都面臨危險。

紐約時報28日晚間發出的報導指出，川普表示，民主黨「會推翻我們所做的一切，而且會以快速且暴力的方式這麼做」。

「他們會立即終結一切。」