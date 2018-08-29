楊俊瀚譜亞運新頁 30日棒球戰中國

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達29日電）楊俊瀚今天在雅加達—巨港亞運男子200公尺決賽，以20秒23締造全國新猷並奪銀，拿下亞運隊史首面男子200公尺獎牌，包括他在內，中華代表團今天共拿下3銀、1銅。

台灣自1954年開始參加亞運，男子選手未曾在200公尺拿下獎牌，僅女將「風速女王」王惠珍曾在1990年北京亞運與1994年廣島亞運，拿下過2面女子200公尺獎牌。

而楊俊瀚不僅是台灣男子田徑選手第一人，且距金牌只有0.001秒之差，賽後失望的他當場淚崩，也讓許多人跟著惋惜地紅了眼眶。