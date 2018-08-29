馬來西亞首位穆斯林旅遊大使 主打台灣觀光

影片中4人走訪台北清真寺、陽明山、信義商圈、西門町、士林夜市、主題樂園及休閒農場等特色景點，而這支宣傳片將從今年第4季透過馬來西亞與汶萊的電視廣告、電影院映前廣告、戶外電子看板、網路等多元通路強力放送。

交通部觀光局駐吉隆坡辦事處29日在谷中城知名的電影院包場舉行發布會，除了宣布這項好消息外，也推出由蜜拉菲爾莎搭配雅絲敏禮端（Yasmin Redzuan）、莎麗法蘿絲（Sharifah Rose）與阿伊莎麗安娜（AishaLiyana）等3位馬來西亞時尚、美妝界穆斯林網紅拍攝的旅遊宣傳片。

另外，4人也會出席下個月上旬的馬來西亞國際旅遊展，共同推薦台灣為穆斯林在亞洲最佳旅遊目的地。

25歲的蜜拉菲爾莎有5年演藝經驗，以正面陽光的形象風靡穆斯林族群。她同時身兼戲劇主角、主持人與模特兒多重身分，支持者也遍布新加坡和汶萊，在Instagram更有超過300萬名追隨者。

她在發布會中表示，這是她第一次到台灣，沒想到這段旅程會給她與友人留下如此深刻和難忘的體驗。她表示台灣有多元與美好的事物可以去體驗，不僅有許多壯觀景點，也容易享用到清真食物，的確是亞洲的隱藏寶石。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠表示，去年台灣接待了超過53萬名馬來西亞和汶萊旅客，其中穆斯林旅客約占10%，與2016年相比增加了10.71%，凸顯市場潛力龐大。

她發現有愈來愈多的年輕穆斯林旅客偏好選擇能帶給他們最佳完整體驗的旅遊目的地，而無論是從購物、飲食，還是主題樂園，以至新奇的戶外活動與景點，台灣都一應俱全，甚至還能提供更多，因此她致力於推動台灣成為一個清真樞紐，並承諾會持續改善及提升清真設施。

交通部觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼表示，馬來西亞有潛能成為台灣穆斯林旅遊業的主要市場，而且現在穆斯林旅客到台灣觀光的時候，觀光業者也會衷心地向他們問候一聲SALAM，體現了Salam Taiwan活動的真誠問候。（編輯：何宏儒）1070830