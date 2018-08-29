NOW人物／跑出台灣奇蹟 　楊俊瀚的眼淚沒白流

不過楊俊瀚這次或許是他最靠近亞運金牌的一次，他跟強敵小池祐貴都跑出20秒23的成績，經過終點攝影判斷，最後是小池的肢體比較快碰到終點線，當下楊俊瀚崩潰流淚。

中華隊自1954年開始參加亞運，男子選手從未曾在200公尺拿下過獎牌，只有「風速女王」王惠珍曾在1990年北京、廣島亞運各奪下銀牌、金牌，還一度是亞洲紀錄保持人。

「台灣最速男」楊俊瀚29日在印尼亞運男子200公尺決賽，以千分之一秒之差，不敵日本好手小池祐貴，不過他仍幫台灣摘下亞運隊史首面200公尺銀牌，再度創造歷史。

楊俊瀚說：「輸那一點點，真的是不甘心。」

為何他會這樣說？因為今年他才在日本田徑公開賽跑出20秒33的全國紀錄，這次他又打破自己保持的紀錄，差點就是「亞洲最速」。

不過楊俊瀚還是用自己的方式「吞」下，他說：「我對自己的表現比較嚴格，今天沒有拿到這個獎牌，我覺得其實是自己的失誤，那後果是要承擔的，才能讓我繼續成長跟進步。」

但楊俊瀚在通過終點時，其實跟小池幾乎是同時到達，就一位不斷成長，甚至不斷突破自我的選手來說，卻要背負這樣的結果，當然他會不甘心。

4年前他首度參加亞運，跑出21秒64的成績，最後甚至連晉級決賽的機會都沒有，不過這4年來他不斷突破，去年世大運還跑出100公尺10秒22的紀錄，楊俊瀚的表現大家都有目共睹。

他的眼淚沒有白流，2年後的東京奧運，楊俊瀚將再度挑戰自我，這次，他的舞台會是世界。