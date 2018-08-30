直擊／內蒙古的俄風　全中國唯一的恩和俄羅斯民族鄉

▲位於中俄邊境，內蒙古的「恩和」是全中國唯一的俄羅斯族民族鄉，距離北京 2000 公里車程。（圖／翻攝百度地圖 )

恩和俄羅斯民族鄉距離北京 2000 公里遠，位於呼倫貝爾轄下的額爾古納市，轄區 2068 平方公里，隔著額爾古納河與俄羅斯為界，邊境線長75公里。恩和俄羅斯民族鄉下轄 7 個村屯，總人口約 2300 人，由漢、俄、蒙等 10 個民族組成，村內有 30% 屬俄羅斯族人，建築多屬俄羅斯木屋風格。

在中國大陸內蒙古，有全國唯一的一個俄羅斯族民族鄉，充滿神秘的異國風情。

由於這是中國大陸唯一被列名為「俄羅斯民族鄉」的行政單位，當地正積極發展觀光產業。在恩和俄羅斯民族鄉有許多小木屋，充滿古色古香俄式風味，不少家庭轉型為民宿，接待外來遊客，以保有俄式家庭風味為特色。



▲位於內蒙古的恩和俄羅斯民族鄉，建築古樸具俄風。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.29 )

在恩和俄羅斯民族鄉有不少是俄羅斯人與華人混血的後裔，每個家庭幾乎都可講述一段祖先在俄羅斯與大陸東北的辛酸闖蕩史，讓前來民宿暫住的旅人，體驗當地風土民情。



▲位於內蒙古的「恩和」，是中國大陸唯一的俄羅斯族民族鄉。圖為民宿額爾古納柳芭之家主人，本身就是華俄混血後裔。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.29 )

恩和俄羅斯民族鄉目前有 1 個國營農牧場、2 處林場，境內原始林地約 120 萬畝、草原 40 萬畝、耕地 20 萬畝，不少居民的生活和民俗習慣，仍保有俄羅斯人的傳統，菜餚也會出現俄式農村菜，充滿異國風。



▲位於內蒙古的恩和俄羅斯民族鄉，當地居民菜餚經常出現一兩道俄式農村菜。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.29 )



▲圖為內蒙古「恩和」俄羅斯民族鄉街道一景。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.29 )