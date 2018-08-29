川普：白宮法律顧問麥甘今秋離職

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）負責調查俄羅斯涉嫌干預美國大選（通俄案）的特別檢察官穆勒，正鎖定美國總統川普核心圈人士為調查對象。川普今天表示，白宮法律顧問麥甘（Don McGahn）很快就會離職。
川普發推文宣布：「白宮法律顧問麥甘將會於今秋離職，就在法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）出任美國最高法院大法官任命案獲通過（希望如此）後不久。」
推文又說：「我與麥甘共事很長時間，真的很感謝他的效力！」但川普未交代麥甘離職的原因。
「紐約時報」本月稍早前報導稱，麥甘曾與穆勒（Robert Mueller）團隊「密切合作」，至少3度接受調查人員約談，總共長達30個小時。
一再痛批通俄案調查是「政治獵巫」的川普先前宣稱，是他授權白宮團隊「充分配合」調查人員並提供數十萬頁文件。
但有關麥甘可能已針對川普是否試圖妨害司法到底說了什麼，各種揣測甚囂塵上。
紐約時報引述十多位現任和前任官員以及其他消息來源報導稱，麥甘曾針對涉嫌妨害司法情事提供「詳細交代」。
根據紐時的說法，麥甘提供的資訊包括川普試圖開除特別檢察官的細節以及川普開革聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）期間的言行等。（譯者：何宏儒）1070830