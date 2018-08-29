川普：白宮法律顧問麥甘今秋離職

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）負責調查俄羅斯涉嫌干預美國大選（通俄案）的特別檢察官穆勒，正鎖定美國總統川普核心圈人士為調查對象。川普今天表示，白宮法律顧問麥甘（Don McGahn）很快就會離職。

川普發推文宣布：「白宮法律顧問麥甘將會於今秋離職，就在法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）出任美國最高法院大法官任命案獲通過（希望如此）後不久。」

推文又說：「我與麥甘共事很長時間，真的很感謝他的效力！」但川普未交代麥甘離職的原因。

「紐約時報」本月稍早前報導稱，麥甘曾與穆勒（Robert Mueller）團隊「密切合作」，至少3度接受調查人員約談，總共長達30個小時。