NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈精選》川普為什麼全面追殺中國？對手變隊友　詹皓晴/楊釗煊闖次輪遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

美網女雙台灣再傳捷報 詹皓晴闖進第2輪

中央社2018/08/30 05:46
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）美網女子雙打賽事今天開打，詹皓晴與中國女將楊釗煊搭檔，以7比6（7比5）、6比2直落二擊敗美國組合，成為繼謝淑薇後，第2位闖進女雙第2輪的台灣選手。

詹皓晴今年與楊釗煊多次合作，曾在2月的杜拜網球錦標賽奪冠，兩人在2018美國網球公開賽名列女雙第10種子，下午在第6球場迎戰美國女將芮絲克（Alison Riske）和湯生（Taylor Townsend）。

雙方勢均力敵，開賽之初便互破發球局。4比4平手情況下，詹皓晴與楊釗煊第9局失掉發球局，氣勢為之一挫，一度在第10局面臨2個盤末點，所幸後來居上，破回發球局，以5比5扳平，之後一路打到搶七。

決勝局戰況持續膠著，雙方發球一分未失，直到湯生網前一記扣殺失手，詹皓晴與楊釗煊才拉開比數，取得6比4領先，最終以7比5贏得決勝局，耗費55分鐘辛苦拿下首盤。

第2盤詹皓晴與楊釗煊延續氣勢，首局就破發，詹皓晴第7局擊出一記漂亮穿越球，再度破發，最終在賽末發球局，靠著楊釗煊網前截擊得手，以6比2拿下這盤，直落二贏球。

這對海峽組合全場僅由楊釗煊發出一記愛司球，但一發進球率高達77%，一發與二發得分率分別為72%、64%，都優於對手，兩人雙發與非受迫性失誤各一次，對手則各為4次。

謝淑薇稍早與白俄羅斯女將莎芭蓮卡（ArynaSabalenka）搭檔，以6比1、6比3直落二擊敗對手，闖過頭關。詹皓晴姊姊詹詠然本屆美網女雙和白俄羅斯的艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）搭檔，預定明天出賽。（編輯：何宏儒）1070830

大威拍倒喬琪 美網挺進川普指控中國駭入希拉蕊電郵...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan