美網女雙台灣再傳捷報 詹皓晴闖進第2輪

（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）美網女子雙打賽事今天開打，詹皓晴與中國女將楊釗煊搭檔，以7比6（7比5）、6比2直落二擊敗美國組合，成為繼謝淑薇後，第2位闖進女雙第2輪的台灣選手。

詹皓晴今年與楊釗煊多次合作，曾在2月的杜拜網球錦標賽奪冠，兩人在2018美國網球公開賽名列女雙第10種子，下午在第6球場迎戰美國女將芮絲克（Alison Riske）和湯生（Taylor Townsend）。

雙方勢均力敵，開賽之初便互破發球局。4比4平手情況下，詹皓晴與楊釗煊第9局失掉發球局，氣勢為之一挫，一度在第10局面臨2個盤末點，所幸後來居上，破回發球局，以5比5扳平，之後一路打到搶七。