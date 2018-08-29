川普指控中國駭入希拉蕊電郵 FBI唱反調

川普的推文並未提供確切證據，但在他推文前，美國保守派新聞網站每日電訊（The Daily Caller）報導，一家位於華府的中國公司在希拉蕊2009年至2013年擔任國務卿期間，駭入她的私人電郵伺服器。

川普半夜推特發文說：「希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的電郵中，許多是機密資訊，遭中國駭入。FBI與司法部最好趕快採取下一步行動......（否則）他們的公信力將永遠喪失！」

（中央社記者鄭崇生華盛頓29日專電）在美國總統川普凌晨推文指控中國駭入前國務卿希拉蕊．柯林頓的電子郵件後，聯邦調查局（FBI）今天表示，沒有證據顯示希拉蕊的私人電郵伺服器遭入侵。

國家廣播公司新聞網（NBC News）則報導，一名未具名FBI官員在回應NBC查詢時，駁斥川普的說法。

官員指出，FBI未發現希拉蕊的私人電郵伺服器有遭入侵的證據。

2016年總統大選期間，希拉蕊的「電郵門」一直是揮不去的陰影，她擔任國務卿期間未使用國務院官方電郵帳號，而是以她家族租用的電郵伺服器及個人電郵帳號處理公務。另外，民主黨的電郵系統當時遭駭客入侵，多封民主黨高官暗助希拉蕊、不公平對待當時另一名參選人聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）的郵件遭到公布。

美國情報官員後來調查表示，證據顯示，俄羅斯策動駭入民主黨電郵系統，干預美國2016年總統選舉。

儘管FBI官員否認川普的指控，但司法部督察長辦公室（OIG）6月公布關於2016年大選調查的評估報告中也確實提到，雖然FBI使用的調查方法未發現希拉蕊使用的私人電郵伺服器遭入侵，但FBI認為，「敵意行動者」仍有可能取得接觸希拉蕊私人電郵及伺服器的方法。

數位化時代資訊外洩無處不在，川普要想指控中國涉入，其實有更確切的實例。

NBC於2013年報導，已故聯邦參議員馬侃（JohnMcCain）2008年競選總統期間，他以競選總部電腦草擬一封要寄給前總統馬英九的電子郵件，內容主要表達支持台美關係和台灣軍事現代化，但電郵尚未寄出，中方已得知內容。

國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）時任馬侃的亞洲政策顧問。他當時表示，信還未寄出，就接到北京駐華府外交官的抗議電話，表達對馬侃與馬英九互動的不滿，這讓他對中方的無所不知感到訝異。

專家指出，這類訊息外洩可能是電郵帳號遭入侵，或電腦鍵盤遭側錄。

而NBC於2013年的報導也讓前總統歐巴馬在加州陽光莊園接待訪美的中國國家主席習近平時，雙方就網路駭客問題過招。（編輯：何宏儒）1070830