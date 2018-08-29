紐約匯市—歐盟釋善意 英鎊大漲上看1.40 美GD

英鎊兌美元自前一日稍晚的 1.2872 美元上漲至 1.3022 美元，登上自 8 月初以來最高點。

BK 資產管理公司外匯策略總監 Kathy Lien 表示，這番言論引起投機者「積極做空」英鎊，引發強烈空頭回補，因為他們關閉英鎊貶值的賭注。

Michel Barnier 表示，歐盟「準備好提供給英國夥伴關係，這是從來沒有提供給其他第三個國家的關係。」但他強調，歐盟不會允許有任何事情削弱其單一市場。

週三 (29 日) 交易， 歐盟派出的英國脫歐協議談判代表 Michel Barnier 發表正面談話，英鎊兌主要競爭貨幣上漲。

英鎊兌歐元也走強，歐元下跌 1% 至 0.8989 英鎊。

Lien 表示，「儘管尚未達成協議，歐盟願意合作的態度應該足以推漲英鎊。英鎊可望上漲到至少 1.3050 美元，甚至單憑空頭回補這波力道就能衝至 1.32 美元。」

美銀美林 G10 外匯策略部門主管 Kamal Sharma 表示，「展望未來，我們仍深信英國會朝軟脫歐邁進，因此最終將讓英鎊兌美元匯率在中期時間後超過 1.40，我們認為一些機構和政治的限制就足以避免無協議脫歐的情形發生。」

美元整體走疲，ICE 美元指數下降 0.2% 至 94.569。美國第二季 GDP 成長數據自初始報告的 4.1% 上修至 4.2%，但幾乎沒有牽引美元上升。

歐元兌美元自一個月高點回落，但因美元疲勢而稍有受惠。投資者擔心義大利的預算計畫，以及歐洲資產可能出現連鎖反應，造成歐元壓力。

歐元兌美元自週二尾盤的 1.1695 美元上升至 1.1704 美元。

市場參與者表示，歐元的主要問題是義大利預算計畫和經濟的不確定性，週三義大利 10 年期公債殖利率飆升也反映了這點。

義大利媒體報導，義大利可能要求歐洲央行進一步量化寬鬆，以提高市場對義大利公債的興趣。但《路透》報導，義大利副總理 Luigi Di Maio 隨後表示，政府從未要求 ECB 購買義債，來防止 2019 年的支出計畫激發投資者潰逃。

Di Maio 週二表示，明年義大利赤字可能就會突破歐盟設定的 3% 上限，分析師認為，這反過來可能使義大利主權債信評等遭降級，恐使泛歐洲資產出現連鎖反應，包括歐元。義大利是歐洲大型經濟體之一，市場參與者擔心其經濟問題不會像過去希臘那樣好處理。

與此同時，北美方面仍聚焦貿易問題，在川普週一宣布美墨達成貿易協議後，美國和加拿大官員目前正在進行協商。

美元兌加元自週二尾盤的 1.2931 加元下降至 1.2911 加元。