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美光華府附近再砸30億美元闊廠 迎合汽車晶片需求

鉅亨網2018/08/30 07:13
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美光科技 Micron (MU-US) 宣布將在其美國維吉尼亞州 Manassas 廠投資 30 億美元，至 2030 年新增約 1100 個新工作崗位。該公司週三 (29 日) 下午宣布與州和地方官員合作。

Manassas 位於美國首都華盛頓市以西約 64 公里。此廠將建造約 10 萬平方英呎的潔淨無塵室，目前該廠已有約 1500 名員工，製造記憶體相關產品。

美光股價週三收盤下跌 0.97% 來到 51.83 美元。

美光股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
美光股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

根據新聞發布會的消息，此次擴張將把 Manassas 廠定位為美光的長壽命記憶中心，並鞏固公司作為維吉尼亞州最大出口商之一。

州長 Ralph Northam 提到，「美光公司在 Manassas 市的擴張代表了維吉尼亞州歷史上最大的製造業投資之一，並將定位成為無人系統和物聯網的領導者」。

論 2018 年上半年營收，美光為全球第 5 大半導體企業。

第 1 名為三星，上半年銷量共 397 億美元，年增 36%。緊跟在後的是英特爾 Intel (INTC-US)，年增 13% 至 325 億美元、SK 海力士 年增 56% 至 177 億美元、台積電 (2330-TW) 年增 12% 至 163 億美元、美光 (MU-US) 年增 45% 至 154 億美元。

美光在新加坡、日本、及台灣有設製造廠，其中國廠只負責組裝及測試項目。

作為擴張的一部分，美光將在此地建立全球研發中心，主要致力於汽車、工業、和網路市場的存儲和存儲解決方案。美光公司總裁兼執行長 Sanjay Mehrotra 也對此感到滿意。

美光將有資格獲得 7000 萬美元的國家補助金，用於場地準備和設施費用，但須經州內大會批准。此外，Manassas 市和公用事業合作夥伴正在提供更廣泛、更全面的支持方案，以實現擴展，包括大量的基礎設施升級和額外的激勵措施。

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