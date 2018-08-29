土耳其財長喊話經濟無重大風險 投資人不買單

（中央社伊斯坦堡29日綜合外電報導）土耳其媒體報導，財政部長阿爾巴拉克表示，不預期土國經濟或金融體系會出現重大風險。他的說法反映安卡拉當局和全球投資人對日益惡化土國貨幣里拉危機的看法南轅北轍。

路透社報導，信評機構穆迪（Moody's）對土國金融業展望發布更多警報，且數據顯示土國經濟信心創近10年新低。與此同時，土國總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）女婿阿爾巴拉克（Berat Albayrak）作以上表示。

里拉今年貶值幅度已達近40%，推升燃料和糧食成本，也令人更關注銀行與整體經濟面臨的風險。這場危機最早起因於對艾爾段干預央行決策的疑忌，但安卡拉與華府的齟齬現在更令人憂心。