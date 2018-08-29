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中央社

川普推特搶發白宮聲明 劍指中國搞鬼北韓問題

中央社2018/08/30 07:24
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓29日專電）美國總統川普今天透過推特表示，他強烈認為是中國搞鬼，施壓北韓，才讓非核化停滯，他還暗示，一旦他得重啟美、日、韓聯合軍演，規模將勝過以往。

川普稍早在白宮一場活動上被問及北韓問題進展時，就將矛頭指向中國在背後施壓，沒多久後，他透過個人推特疑似搶先公布白宮官方聲明。

這份署名「白宮聲明」的文字中提到，川普「強烈認為」，因美、中之間的重大貿易爭端，北韓面臨來自中方的龐大壓力；同時，美國也知道中方提供北韓大量援助，包括金錢、燃料、肥料等許多物資，這對處理北韓問題「沒有幫助」。

截至發稿，川普推文已逾1小時，但白宮官方管道尚未公布川普在推特上已搶先公開的聲明。

國防部長馬提斯昨天表示，美軍目前沒計畫取消更多美國與南韓間的軍演，他還暗示，軍方會視美國與北韓的談判情況，恢復「川金會」後取消的大型軍演。

川普今天則在推文中指出，他仍相信自己與北韓領導人金正恩的關係非常良好和睦，且目前沒理由花費鉅資舉行美韓聯合軍演的「戰爭遊戲」；不過，他又說，他若想這麼做，可立刻啟動美、韓、日的聯合軍演，果真如此，規模將更勝以往。

至於美中貿易爭端及其他分歧，聲明則提到，川普與中國國家主席習近平將會盡快解決，兩人的關係仍非常堅實。（編輯：陳俊碩）1070830

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