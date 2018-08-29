美網／不敵西班牙猛男　穆雷美網次輪出局

美國網球公開賽男單第二輪的比賽，「英國希望」Andy Murray(穆雷)面對西班牙猛男Fernando Verdasco，在苦戰3盤後以5-7、6-2、4-6、4-6遭到淘汰。

身為男子網壇「BIG 4」的一員，Murray從去年開始就受到臀部傷勢的困擾，雖然之後決定動刀來根除傷病，但也直到今年的草地賽季才復出，目前看起來仍還沒找回最佳狀態。

生涯面對Verdasco，Murray取得13勝1敗的壓倒性優勢，上一次前者勝過英國球王已經是遠在2009年澳網的事了，當時他成為賽會的最大黑馬，一路殺進到準決賽，並且和最後的冠軍Rafael Nadal激戰5盤後才落敗。