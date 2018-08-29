美網／不敵西班牙猛男　穆雷美網次輪出局

美國網球公開賽男單第二輪的比賽，「英國希望」Andy Murray(穆雷)面對西班牙猛男Fernando Verdasco，在苦戰3盤後以5-7、6-2、4-6、4-6遭到淘汰。
身為男子網壇「BIG 4」的一員，Murray從去年開始就受到臀部傷勢的困擾，雖然之後決定動刀來根除傷病，但也直到今年的草地賽季才復出，目前看起來仍還沒找回最佳狀態。
生涯面對Verdasco，Murray取得13勝1敗的壓倒性優勢，上一次前者勝過英國球王已經是遠在2009年澳網的事了，當時他成為賽會的最大黑馬，一路殺進到準決賽，並且和最後的冠軍Rafael Nadal激戰5盤後才落敗。
首盤比賽，雙方互破發球局，關鍵第10局Verdasco挽救了盤末點後士氣大振，不但保發成功、還在下一局破掉對手的發球局，最終以7-5先下一城。
第2盤Murray重新找回比賽節奏，兩次破發得手，順利以2-6扳回一城。不過西班牙人並沒有依此而被影響到鬥志，第3盤一樣一開始就破發，並且保持優勢、以6-4再拿一盤。
第5盤雙方前6局各自互保，但第7局Murray在自己的發球局直落4分被破，Verdasco把握住了機會，最終以6-4擊敗對手，順利挺進下一輪。
▲Fernando Verdasco。（圖／美聯社／達志影像）