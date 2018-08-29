中國資金收購法國土地 農民怒喊還地於農

他們把草皮種子撒在土地上，象徵土地應該還給農民。農民聯盟（Confederation Paysanne）發言人皮納特爾（Laurent Pinatel）接受費加洛報（Le Figaro）訪問時說：「土地是用來養活農人家庭、生產糧食的，地主卻來這裡做買賣，獨占土地，圍繞著農業從事股票投機。」

上百名來自法國各地的農人今天在中部安德爾省（Indre）小鎮穆爾（Murs）一片已被中國資金收購的土地上，帶著拖拉機、舉著寫有「土地屬於農民」的布條，抗議中國資金購買法國土地的「投機」行為。

（中央社記者曾依璇巴黎29日專電）中國資金在法國購買農地，引發農民抗議，他們相信仰賴土地為生的農民就該擁有土地使用權，擔心缺乏農地或地價被炒高，法國農業會遇危機，農人生計也將不保。

根據報導，抗議者聚集的時候，一名替中國地主工作的農工打了一名農民聯盟人士和一名記者的臉部。

中國資金在法國收購農地的消息，早在數年前就傳開，當時有報導指出，土地交易過程隱晦，購地用途不明，數量又以千公頃計，農村居民擔心生活被改變、無法確保糧食生產。

法國政府已留意到這個現象，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年2月承諾會想辦法防止外資收購農地。

報導說明，安德爾省有1600公頃土地被中國資金買去，目前種植小麥，要賣到全球市場。皮納特爾說，中國投資是好幾個地主聯合買地，透過股份或成立公司，過程合法，法國雖有賣地或租地機構管制，但缺乏效率，國會必須在今年秋天立法因應。

法新社引述農業部長崔佛特（Stephane Travert）的說法表示，國會小組瞭解狀況後，會提出具體建議。

農民聯盟認為，專責管理農地的土地整治暨農村設施機構（SAFER）應買下土地，然後依土地使用計畫來決定要交給誰打理，有計畫的人多的是，法國卻還得從外國進口大量蔬果。

農民聯盟安德爾省區域發言人卡蘭姆（NicolasCalame）說，安德爾省的處境具代表性，問題不在於地主是中國人，如果法國人到烏克蘭或波蘭去獨占農地也一樣可議，「我們只要求使用權優先於所有權，靠土地為生的農民理應擁有土地使用權，而不是那些在大筆資金下領薪水的人。」

抗議農民巴代爾（Jean-Luc Bardel）表示，北方省份也有類似問題，他費了很多力氣才買下3公頃土地，在農業學校裡，許多年輕人嚮往擁有土地，卻找不到標的或者地價太貴，因為財團把價格炒高了。

費加洛報引用美國企業研究所（AEI）和傳統基金會（Heritage Foundation）今年初公布的調查數據表示，自2010年以來，中國在外國農業領域投資累計至少達760億歐元（約890億美元），尤其鎖定東南亞、拉丁美洲和非洲，但近年似乎開始把注意力轉移到澳洲、美國和歐洲。（編輯：紀錦玲）1070830