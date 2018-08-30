台股盤前─台積電ADR大漲+被動元件走強 多頭搶萬

由於台指期即將結算，分析師也認為外資利用大拉權值股台積電現貨價 2 天，以利推升大盤指數，有利於其多單的獲利，並且以連續兩個交易日以跳空上漲方式走高並帶動加權股價指數大幅走高。張陳浩指出，台股將今天進入震盪走勢，即使盤中出現獲利了結的賣壓，大盤指數的下跌點數將不會超過 30 點。

台股日昨日由台積電 (2330-TW) 帶領半導體族群強力攻堅，加權股價指數已站上所有均線，大盤 11100 波段高點已在眼前，證券分析師張陳浩及黃漢成都指出，外資強施力作多台股，大盤將震盪向上走高。

但黃漢成也提醒，外資大買台積電形成買超台股的同時，買超的操作不會只有一天，且在買超的個股也會由台積電向外擴散，最值得注意且不得不防的重點是，外資先前在台股大買金融股，在現階段是否可能為了換股而遭到大力調節。

至於今天早晨美股的收盤又有高亮點，多頭燄火狂燒，科技股上漲帶動 Nasdaq 與 S&P 500 創新歷史高點，亞馬遜，Alphabet 與蘋果漲勢領先。收盤道瓊工業平均指數收高 60.55 點或 0.23% 至 26124.57。Nasdaq 指數收高 79.65 點或 0.99% 至 8109.69。S&P 500 指數收高 16.52 點或 0.57% 至 2914.04。費城半導體指數收高 3.43 點或 0.24% 至 1406.38。

台積電 ADR 大漲 4.2%；而蘋果的股價上漲 1.5%，改寫新歷史高點。

就台股的基本面來看，因為 GlobalFoundries 確認無限期暫緩發展 7 奈米及以下先進製程，台積電 7 奈米製程將持穩獨霸地位，外資最新出爐報告中也力挺台積電，歐系外資將台積電目標價由 268 元調高至 302 元，重申「買進」評等；美系外資重申「買進」評等，目標價上看 270 元。歐系外資強調，格芯退出 7 奈米，將使台積電在 2019 年末和 2020 年減少 7 奈米價格競爭壓力，2019 年與 2020 年將可看到更多來自 AMD 的 7 奈米訂單的機會。

在外資看好並大舉搶進包括台積電等個股同時，將帶動外資等回流台股，黃漢成說，目前觀察台股走向並不單純在大盤或個股等走勢，包括新台幣匯率、期指等指數，都要與台股大盤等量齊觀，更藉以掌握外資究竟在台股是在拉抬或在出貨。同時，被動元件個股籌碼沈澱之下，多頭蠢動，也是今天的觀盤重點。

上銀集團董事長卓永財。(鉅亨網記者張欽發攝)

在今天的市場重點訊息方面，上銀 (2049-TW) 集團董事長卓永財指出，該公司受 Google 邀約，參與其 AI 研究團隊，上銀將投入 AI 研發應用在機器人。機器人、C 及 AC 軸迴轉工作台搭載直驅馬達占營收一定比重，預期 2020 年機器人占上銀營收首度破 10％，上銀醫療機器人預計 3 年後獨立設公司而成醫療設備重要製造商。