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中央社

紐時：中國強化海軍 與美軍在太平洋較量

中央社2018/08/30 08:03
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）中國近年推動軍備現代化，軍艦數量已超越美國，內陸部署的飛彈也使美方忌憚。紐約時報報導，中國向外投射軍力雖不如美國，但已有能力在台海與南海挑戰美軍霸權。

關注中國軍事發展的官員與分析家指出，中國不需要一支能徹底擊敗美國的軍隊，只要建設的軍力能讓華府認為軍事干預成本過高，中國就能在太平洋區域取得上風。報導表示，許多分析家認為，北京已實現這項目標。

中國為此提升「反介入」能力，運用雷達、衛星和飛彈削弱美軍航空母艦打擊群曾享有的絕對優勢。中國也迅速發展海軍，期望打造一支軍力擴及遠洋的「藍水海軍」，捍衛中國在沿海之外與日俱增的利益，共軍2017年在東非吉布地建設首座海外基地就是一例。

美軍印太司令部新任司令戴維森（Philip S.Davidson）3月在聯邦參議院確認提名過程中指出，中國有能力在與美國交戰以外的各種情況下控制南海。

戴維森以「實力相當的競爭對手」形容中國，指中國不求武器戰力追上美國，而是以反艦飛彈和潛艦作戰等手段，提升關鍵的非對稱戰力。他總結指出，美國不見得能在未來與中國發生衝突時獲勝。

自1991年蘇聯解體以來，美國海軍在公海幾乎所向披靡，但中國2017年服役中的戰艦與潛艦數量達317艘，超越美軍的283艘，已躍居全球規模最大海軍，並持續以驚人速度造艦。紐時指出，美軍艦艇質量仍保有優勢，但戰力因部署區域廣而分散。

美中打貿易戰之際，共軍艦機更頻繁在台灣、日本及南海島礁周邊海空域行動。美軍近年屢派戰艦在南海進行「航行自由」行動，挑戰中國的主權聲索，共軍艦艇往往能趕到現場，就近監視、警告，並在事後譴責美方挑釁。

中國的海軍擴張始於2000年，國家主席習近平2013年上任後加速推進，軍中反腐、裁減傳統陸軍員額之際，建軍主軸大幅轉向海軍、空軍和火箭軍。習近平2015年宣布裁軍30萬人，共軍員額減至200萬人，仍多於美軍的140萬人。

報導指出，中國各軍種武器與經驗仍落後美國，但削弱美軍優勢的非對稱戰力已有長足進展，尤其著重「反介入/區域阻絕」（A2/AD）戰略，俗稱「航母殺手」的東風26型中程彈道飛彈就是代表之一。

根據五角大廈8月發表的中國軍力報告，3年前在北京閱兵儀式亮相的東風26能威脅移動中的艦艇，射程涵蓋關島的美軍基地。今年4月，中國宣布東風26服役，部署數量外界不得而知。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）報告研判，河南省一旅配備東風26。

美軍若想除掉這類飛彈，恐要深入中國內陸，此舉勢必會拉高緊張態勢。美國國會研究處（CRS）5月在一份報告中指出，美國海軍從未遭遇這類威脅，部分分析家坦言，這種難被偵測與攔截的飛彈已改變局勢。

這篇長篇分析報導提到，中國著重海軍和「區域阻絕」的根源，可回溯至許多中方人士視為屈辱的1996年台海危機。當年台灣舉行首次總統大選前夕，共軍向台灣外海試射飛彈，促使時任美國總統柯林頓派遣2個航艦戰鬥群協防台海。

中國自此加強建設海軍，美方報告指出，共軍1995年僅有3艘潛艦，如今擁有近60艘，計劃拓展到近80艘。中國除擁有航空母艦遼寧號，首艘自製航艦也已下水並出港海試，外界傳聞，中國打算建造續航力更強的核子動力航艦。

但紐時直言，共軍正經歷成長痛苦，軍中貪腐與欠缺實戰經驗是主要原因。

今年1月，共軍號稱最先進的攻擊型潛艦在釣魚台海域被偵測到，令中國顏面掛不住。首艘自製航艦似乎也遇到麻煩，4月宣布的首次海試無故延到5月，過沒多久，負責建造的中國船舶重工集團總經理孫波便因「嚴重違紀違法」而遭調查。（編輯：陳俊碩）1070830

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