聯成：評估新南向或新增大陸投資

（中央社記者韋樞台北30日電）可塑劑(DOP)大廠聯成化學近年來在大陸和馬來西亞不斷擴廠增產，總經理柯衣紹透露，聯成正評估明年在新南向或大陸增加新的投資，且產品不限定現有種類。

目前聯成年產可塑劑(DOP)190萬公噸，鄰苯二甲酐(PA)62萬公噸，聚氯乙烯(PVC)45萬公噸，其中遼寧省盤錦廠特別研發出無苯環保DOP，年產約4萬公噸，可添加於PVC材料中適用於安全的PVC製品、醫療用品(捐血袋)、兒童玩具、無毒物品、食品包裝等應用。

今年起聯成陸續完成各廠擴產可塑劑，包括遼寧省盤錦廠逐步再擴大4萬公噸，台灣廠和大陸泰州廠各增產8萬公噸、大陸珠海增產12萬公噸、前幾年買下的馬來西亞廠增產12萬公噸，合計增產44萬公噸；在PVC部分再增產15萬公噸，合計共約增產60萬公噸，推升聯成各式塑化原料明年底的年總產能約360萬公噸，這些增加產能效益將陸續反映在今年和明年的財報上。