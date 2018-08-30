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中央社

聯成：評估新南向或新增大陸投資

中央社2018/08/30 08:22
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北30日電）可塑劑(DOP)大廠聯成化學近年來在大陸和馬來西亞不斷擴廠增產，總經理柯衣紹透露，聯成正評估明年在新南向或大陸增加新的投資，且產品不限定現有種類。

目前聯成年產可塑劑(DOP)190萬公噸，鄰苯二甲酐(PA)62萬公噸，聚氯乙烯(PVC)45萬公噸，其中遼寧省盤錦廠特別研發出無苯環保DOP，年產約4萬公噸，可添加於PVC材料中適用於安全的PVC製品、醫療用品(捐血袋)、兒童玩具、無毒物品、食品包裝等應用。

今年起聯成陸續完成各廠擴產可塑劑，包括遼寧省盤錦廠逐步再擴大4萬公噸，台灣廠和大陸泰州廠各增產8萬公噸、大陸珠海增產12萬公噸、前幾年買下的馬來西亞廠增產12萬公噸，合計增產44萬公噸；在PVC部分再增產15萬公噸，合計共約增產60萬公噸，推升聯成各式塑化原料明年底的年總產能約360萬公噸，這些增加產能效益將陸續反映在今年和明年的財報上。

柯衣紹指出，由於大陸持續嚴格執行環保法規，依政策2020年必須淘汰不少中小型廠，因此對聯成化學來說增加不少商機，再加上大陸的14億人口市場，以及大陸政府積極打造小康社會，設法改善窮人經濟，增加人均所得，勢必會增加PVC的用量。

柯衣紹分析，全球已開發國家人年均使用PVC量約20公斤，但大陸只有10公斤，但因人口基數龐大，長期來看對塑化原料的消耗量是樂觀的，因此聯成化學積極布局擴廠。

柯衣紹強調，聯成化學正在評估明年在新南向或大陸會有新增投資，生產產品不見得受限於熟悉的可塑劑、PVC、PA等，可能是其他塑化產品，且他不擔心生產過剩的問題，其實各產業都有生產過剩，端看各企業如何拿下市場的本事。（編輯：鄭雪文）1070830

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