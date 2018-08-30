美17國會議員連署 促制裁侵害新疆人權中國高層

路透社報導，由美國國會暨行政當局中國委員會（Congressional Executive Commission on China,CECC）共同主席－共和黨籍參議員盧比歐（MarcoRubio）和眾議員史密斯（Chris Smith）為首的團體，在送交國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）的信中提出這項請求。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國兩黨國會議員組成的團體今天請求美國政府，制裁侵害新疆地區少數族群穆斯林人權的中國官員，指稱中國正變成一個「高科技的警察國家」。

盧比歐和史密斯連同15位美國參眾兩院議員在信中指出，中國西部的新疆自治區「正遭受任意拘留、刑求，及宗教行為和文化的嚴重限制，且數位監視系統無處不在，以致日常生活的每個環節都受到監控」。

9名共和黨、7名民主黨和1名無黨籍國會議員連署這份信函，他們請求根據「全球馬尼次基法」（GlobalMagnitsky Act）對監督這些政策的中國政府高層官員和中共高幹，包括新疆黨委書記陳全國等人施以制裁，此外，也考慮其他措施。

「馬尼次基法」（Magnitsky Act）當初是針對俄羅斯侵權者而設，但後來擴大允許依此制裁全球各地侵害人權者。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1070830