掌握泰國產業升級商機 貿協訪台商促合作

（中央社記者劉得倉曼谷30日專電）外貿協會董事長黃志芳昨天拜訪泰國台商經寶精密公司，在泰國4.0產業升級計畫中，他希望台灣相關產業與旅泰台商能夠共同合作掌握商機。

來泰國已經整整30年的經寶精密公司董事長鍾國松表示，公司自沖壓模具起家轉型精密加工，專營少量多樣客製化的智能高科技數位鈑金加工，也獲得航太認證，目前營運領域有航太、通訊、電子、綠能、醫療和食品相關設備，航空業客戶包括空中巴士、波音等，航太產品占全年年營收的20%，也是空中巴士飛機的亞洲少數供應商之一。

鍾國松指出，航太相關應用產品，如電力轉換系統機件、飛行控制系統電腦機殼等因安全因素有固定更換年限，且產品生命週期長，因此訂單需求穩定，也是未來成長動能，已經在擴廠，朝向週期性較短的航空結構的領域開發產品。