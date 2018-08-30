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中央社

掌握泰國產業升級商機 貿協訪台商促合作

中央社2018/08/30 08:42
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者劉得倉曼谷30日專電）外貿協會董事長黃志芳昨天拜訪泰國台商經寶精密公司，在泰國4.0產業升級計畫中，他希望台灣相關產業與旅泰台商能夠共同合作掌握商機。

來泰國已經整整30年的經寶精密公司董事長鍾國松表示，公司自沖壓模具起家轉型精密加工，專營少量多樣客製化的智能高科技數位鈑金加工，也獲得航太認證，目前營運領域有航太、通訊、電子、綠能、醫療和食品相關設備，航空業客戶包括空中巴士、波音等，航太產品占全年年營收的20%，也是空中巴士飛機的亞洲少數供應商之一。

鍾國松指出，航太相關應用產品，如電力轉換系統機件、飛行控制系統電腦機殼等因安全因素有固定更換年限，且產品生命週期長，因此訂單需求穩定，也是未來成長動能，已經在擴廠，朝向週期性較短的航空結構的領域開發產品。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳表示，經寶精密公司在泰國深耕半甲子，從金屬加工跨足到航太領域相當不簡單，已經見到台商在自動化相關領域的成果，在泰國4.0產業升級計畫中，台灣也有許多相關產品相互關連，貿協將積極居中協調促成合作，創造台灣廠商的商機。

黃志芳今天到北欖省拜訪泰國台商經寶精密公司，與公司創辦人王文山及鍾國松會談，期望經寶精密公司也可以回台投資。（編輯：紀錦玲）1070830

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