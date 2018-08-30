續2月後 VIX期貨攀升 市場已預備好下一波政蕩？

乍看之下，交易員對指數的看法與今年 2 月份發生的情況相似，當時波動性的飆升擊垮了做空 VIX 的 ETF。而近期數據也再次顯示該年度的 VIX 淨空頭頭寸有接近了高峰。

VIX 期貨市場，也就是市場對 CBOE 恐慌的波動率指數，通常與 S&P 500 指數的走勢相反。

華爾街交易商們預計，整個夏季市場普遍存在的相對平靜感即將受到波動。最近的交易者已經大量做空 VIX 恐慌指數，這意味著他們正在押注其跌幅，認為股市是積極的。

然而，未來幾個月的期貨合約預示著這樣的事並不會持續，應能恢復到正常的波動水平。

TABB 集團衍生品研究主管 Russell Rhoads 認為，看 VIX 結構發現市場正準備迎接未來 2 到 3 個月的某種波動事件，而期貨的額外風險溢價似乎正在帶來短期波動交易。

VIX 週三 (29 日) 開盤於 12.5 左右。11 月份的合約價格為 15.56，漲幅約為 25%。

VIX 趨勢圖 / 圖：tradingview

雖然並不如 2 月如此的高，但它確實代表了條件的重大變化。Rhoads 寫道，基於 VIX 和期貨之間的差價，現在價差已經夠具吸引力，將波動性賣家帶回市場。因此，儘管空頭頭寸有所增加，但對 VIX 的最佳讀數是，未來幾個月市場將會處於緊繃的趨勢，任何一點風吹草動都會影響。

VIX 期貨價格趨勢 / 圖：barchart

美元走強、新興市場、義大力、巴西、和其他地區的地緣政治問題回落、以及美國的中期選舉都將成為進一步的障礙。