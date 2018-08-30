戴波特羅近乎完美演出 晉級美網第3輪

（中央社紐約29日綜合外電報導）世界排名第3的阿根廷網球好手戴波特羅（Juan Martin del Potro）今天在美國公開賽男單第2輪以6比3、6比1、7比6（4）擊敗美國選手庫德拉（Denis Kudla），晉級32強。

美網賽事在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）的酷熱天氣下進行，戴波特羅花了1小時56分過關，下一輪對手是擊敗前球王莫瑞（Andy Murray）的西班牙好手佛達斯柯（Fernando Verdasco）。

戴波特羅曾於2009年拿下美網冠軍，但後來手腕傷勢使他職業生涯差一點告終。此役戴波特羅面對世界排名72的庫德拉，飆出20記愛司球，沒讓對手有任何破發機會。