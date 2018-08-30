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戴波特羅近乎完美演出 晉級美網第3輪

中央社2018/08/30 08:48
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社紐約29日綜合外電報導）世界排名第3的阿根廷網球好手戴波特羅（Juan Martin del Potro）今天在美國公開賽男單第2輪以6比3、6比1、7比6（4）擊敗美國選手庫德拉（Denis Kudla），晉級32強。

美網賽事在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）的酷熱天氣下進行，戴波特羅花了1小時56分過關，下一輪對手是擊敗前球王莫瑞（Andy Murray）的西班牙好手佛達斯柯（Fernando Verdasco）。

戴波特羅曾於2009年拿下美網冠軍，但後來手腕傷勢使他職業生涯差一點告終。此役戴波特羅面對世界排名72的庫德拉，飆出20記愛司球，沒讓對手有任何破發機會。

路透社報導，戴波特羅這場比賽表現與發球幾近完美，這名受傷勢困擾的2009年美網冠軍正處於最佳狀態。

近幾年因手腕受傷而影響表現，戴波特羅此役繳出20記愛司球，一發得分率達85%，在這場將近2個小時的比賽內沒有給對手任何破發點。

整場被壓著打的庫德拉第3盤好不容易找到球感，但是為時已晚。庫德拉在現場觀眾支持之下，末盤6度保發之後，把戴波特羅逼近搶七決勝局，但最終還是由戴波特羅搶下第3輪門票。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070830

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