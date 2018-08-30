東方威尼斯？他調查「南台治水滿意度」　網友投票一面倒

▲賴士葆在臉書發起「您對南台七縣市的治水績效滿意嗎？」投票調查，截至今早 1500 多名網友參與，投給「不滿意」的民眾高達 98％ ，「滿意」的僅有 2％ 。（圖／翻攝自賴士葆臉書）

連日豪雨讓中南部傳出許多淹水災情，總統蔡英文日前南下嘉義勘災，卻坐著「雲豹裝甲車」前往災區引發民怨；副總統陳建仁則在水災節骨眼和家人到金門旅遊，行為引發外界爭議不斷。國民黨立委賴士葆發起「您對南台七縣市的治水績效滿意嗎？」投票調查，截至目前結果顯示，不滿意的民眾高達 98％ ，更有網友留言嘲諷「超滿意的，可以打造東方威尼斯的幸福城市！」

賴士葆 28 日曾在臉書貼文表示，過去政府總共花費幾千億的治水經費，豪大雨來襲才發現全部的民脂民膏全都泡水了。而面對極端氣候來臨，常常出現瞬間降雨爆量、積水成災的狀況，台灣更是被國際環境組織評定為高風險地區，面臨極大挑戰。

賴士葆指出，去年政府編列 8 千多億的前瞻預算，內容幾乎都是不緊急、不前瞻的預算，在野黨聲嘶力竭反對，擔心的就是將來政經遇到重大災難的時候，卻被前瞻預算用光，錢不能用在刀口上，現在談治水預算感到心痛不已。

29 日下午賴士葆在臉書發起「您對南台七縣市的治水績效滿意嗎？」投票調查，截至今早 1500 多名網友參與，投給「不滿意」的民眾高達 98％ ，「滿意」的僅有 2％ 。

對此，網友紛紛留言痛批「 20 年來看到高雄政府只會花大錢做硬體建設，我居住的鹽埕區居住環境並沒改善，實在很心痛，加上這次水災，曝露出施政問題就是短視與無能，真可惡！」「行政院長自己說：一肩扛，怎麼扛？把治水的幾百億歸還給老百姓嗎？」「超滿意的，可以打造東方威尼斯的幸福城市，你們住不到這種，我家門前有小河，後面有魚池的景觀都市，歡迎大家新南向到高雄居住」。不過，也有網友緩頰「其實也要把嘉南平原偏海線地區超抽地下水，導致地層下陷的問題考量進去」。