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精選》川普為什麼全面追殺中國？

文／今周刊編輯團隊2018/08/30 09:16
▲美國政府第二波對價值160億美元中國商品課徵25％關稅，如期在8月23日生效。（圖／達志影像／美聯社）
▲美國政府第二波對價值160億美元中國商品課徵25％關稅，如期在8月23日生效。（圖／達志影像／美聯社）

美國時間8月21日，中國商務部副部長王受文率領的談判團隊，正準備前往華府，與美方代表進行最新一輪貿易磋商；同一天晚間，美國總統川普則飛到了西維吉尼亞州，為共和黨期中選舉造勢。

2016年總統大選，川普在飽受失業與貧窮問題所苦的西維吉尼亞，囊括了將近7成選票；近兩年後，他再次回到這個礦業州，依舊受到英雄式的歡迎。

在川普一個多小時的演說裡，中美貿易紛爭只占了極小部分；但自詡「說到做到」的他，只用幾句話，就明確宣示了立場：「我剛當選的時候，美國正朝著一個方向前進，那就是容許中國在極短時間內，變得比我們更強大。但現在，這件事再也不可能發生了。我不會讓它發生。」

這場晚會過後兩天，注定徒勞無功的中美貿易談判，一如預期地以「未見具體磋商結果」告終。美國政府第二波對價值160億美元中國商品課徵的25％關稅，如期在8月23日生效，後續還有2千億美元的關稅制裁清單，正等候國會審議評論。已持續了半年的中美對峙，暫時看不見降溫可能。

當2018年3月，川普宣布對進入美國的鋼、鋁製品加徵關稅。對中國發動貿易戰，川普確實有充分的動機。據美國商務部統計，2017年，美國貨品貿易逆差，達到歷史新高的8100億美元，而中國就「貢獻」了其中的3752億美元。再加上川普自參選總統以來，就不斷指控中國操控匯率、「竊取」美國人工作與智慧財產權，揚言對「中國製造」商品課徵高額關稅。對中國開刀，符合 「說到做到」的形象。

美國出手後，中方立刻強硬反擊，對等值商品進行關稅制裁。但另一方面，中國高層也同時釋放善意，例如中國國家主席習近平在博鰲論壇上，宣示將實施放寬外資准入市場限制、加強智慧財產權保護等「四大開放舉措」；中國國務院副總理劉鶴5月赴美談判時，也承諾藉由加購農產品與能源產品，實質減少美國對中國貿易逆差。

報復性貿易制裁，無疑是記損人不利己的七傷拳；但問題是，一向擅長交易的川普，使出如此激烈手段，究竟是想「交換」什麼好處？這一點，連美國智庫都摸不著頭腦。

但川普在造勢晚會上的發言，破除了一切未解的謎團。無論美方在談判桌上提出的條件是什麼，目的都只有一個：「不能讓中國變得比美國強大」。（更多精彩內容，請參閱《今周刊》1132期。）

關鍵字今日廣場川普關稅貿易制裁中美貿易戰
房市／人口移入　牽動東京都開發台積股價創新高　帶動台股持續上揚

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