女選手場上更衣被罰 美網挨轟性別歧視

（中央社紐約29日綜合外電報導）法國好手柯爾妮場上更衣事件引爆美國網球公開賽性別歧視風波，當事人柯爾妮卻說沒什麼，因為法國公開賽禁止美國女將小威廉絲穿緊身衣出賽才是性別歧視，比她經歷的糟一萬倍。

28歲的柯爾妮（Alize Cornet）昨天在美網首輪對戰瑞典選手拉森（Johanna Larsson），10分鐘休息回來，才發現她剛到休息室更衣時把衣服前後穿反了，於是直接在場上脫掉上衣，當場換了起來。

誰知主審認為她這當眾一脫「不是運動員該有的行為」，判她違規。

由於男性選手可在場上隨意換衣，主審拉斯克（Christian Rask）警告柯爾妮，馬上挨轟是性別歧視。