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政治

不只陳建仁！他曝被遺忘的民進黨「政績」　諷：始終如一

編輯中心／台北報導2018/08/30 09:47
▲ 823 豪雨造成南台灣大淹水，當舉國忙救災之際，副總統陳建仁 24 日卻帶著家人前往金門旅遊 3 天。（圖／記者陳明安攝）
▲ 823 豪雨造成南台灣大淹水，當舉國忙救災之際，副總統陳建仁 24 日卻帶著家人前往金門旅遊 3 天。（圖／記者陳明安攝）

823 豪雨造成南台灣淹水難退，當舉國忙救災之際，副總統陳建仁 24 日卻帶著一家人前往金門旅遊 3 天，引發輿論爭議。對此，資深媒體人黃創夏提及，2004 年敏督利颱風來襲，時任教育部長杜正勝卻悠閒地泡茶、看戲，草率決定大學指考，漠視考生權益，他不禁諷刺綠營「一路走來，始終如一！」

黃創夏在臉書分享一段被遺忘的往事，「別一直逼迫去金門渡中元的副總統啦，也許，這是民進黨執政下的『傳統』......」他提到，民進黨首次執政時，台灣有一個敏督利颱風，正好在指考當天發生，當時的教育部堅持不暫停指考，造成許多考生在風雨下無法參加考試，權益受損。

黃創夏指出，指考當天，中南部因豪雨災情頻傳，多處交通中斷，致使許多考生無法參加考試，歷史科全國缺考率達 7.38％ ；受災嚴重的台中一考區及南投考區更達到 14％ ；雲林及屏東考區缺考率也比往年高出許多，受到影響的考生及家長都十分不滿，最後造成有史以來的「大考補考」，大考中心在 2004 年 7 月 21 日至 23 日舉行補考，並以外加名額方式處理。

事後，時任民進黨立委何金松高分貝站出來在立法院指控，敏督利颱風來襲，教育部長杜正勝悠閒地泡茶、看戲，草率決定大學指考，漠視考生權益，要杜正勝出面道歉。而在立法院質詢時，對於何金松的指控，杜正勝則說他已盡力做好該做的事，泡茶、看戲是他個人私生活。

對此，黃創夏諷刺表示，「陳水扁執政時，人民被水扁時，有個杜正勝；如今，蔡英文時代，再來一個副總統陳建仁暢遊金門......一路走來，始終如一！」


▲資深媒體人黃創夏在臉書分享一段被遺忘的往事。（圖／翻攝自黃創夏臉書）

關鍵字陳建仁蔡英文豪雨敏督利颱風杜正勝指考金門
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