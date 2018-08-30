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〈財報〉自己不好還怪別人：通路商Dick's 拉U

鉅亨網2018/08/30 09:22
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在迪克體育用品 Dick's (DKS-US) 責怪運動品牌 Under Armour (UAA-US) 為財報表現不佳的原因後，其股價週三 (29 日) 下挫，Dick's 股價也同時下滑。

Dick's 股價週三收盤下滑 2.14% 來到 35.60 美元。Under Armour 週三一度下滑約 7% 但最後收盤上漲 0.67% 來到 21.07 美元。

Under Armour 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
Under Armour 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Dick's 表示，已經轉向像 Kohl's 這樣的低價零售商的 Under Armour，在第 2 財季銷量下滑。而 Under Armour 的舉動也使 Dick's 等希望販售高單價產品的通路商感到沮喪，讓消費者去更便宜的通路購買產品。

Dick's 最新一季財報顯示：

  • 營收成長 1% 至 21.8 億美元，低於分析師預期的 22.4 億美元。
  • 每股純益 EPS 為 1.20 美元，高於分析師預期的 1.05 美元。
  • 同店銷量下滑 4%。

Dick's 執行長 Ed Stack 提到，緩慢增長、低利潤、和電子產品業務影響到近一半的業績下滑。同時，他也提道，「由於他們決定擴大通路，使我們經歷了 Under Armour 銷售的持續大幅下降」。

在與分析師和投資者的電話會議上，Stack 接著說，Dick's 在填補新庫存後，與 Under Armour 面臨的挑戰應該會在 2019 年消退。「我們正在看看我們如何能夠 (彼此) 繼續前進，我們認為我們會把這個弄清楚」。

此外，因販售槍支服務受到管制，也影響了 Dick's 這個業務。同時，Dick's 在旗下 Field & Stream 店面也停止販售衝鋒槍支產品。

Stack 表示，對於 Under Armour 將在 Dick's 店內擺設更多「優質」商品感到興奮，比如 HOVR 運動鞋，及 Under Armour 與巨石強森 Dwayne Johnson 的新系列運動鞋和服裝。

Under Armour 今年迄今為止的股價仍然攀升約 40%，其市值達到約 86 億美元。迪克體育用品的股價在周三早盤大幅下跌，然後重新獲得一些支撐，今年上漲超過 15%。

展望未來，Dick's 預計今年財年 EPS 落在 3.01 美元至 3.20 美元，高於之前預計的 2.92 美元至 3.12 美元。

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