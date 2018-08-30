〈財報〉自己不好還怪別人：通路商Dick's 拉U

在迪克體育用品 Dick's (DKS-US) 責怪運動品牌 Under Armour (UAA-US) 為財報表現不佳的原因後，其股價週三 (29 日) 下挫，Dick's 股價也同時下滑。

Dick's 股價週三收盤下滑 2.14% 來到 35.60 美元。Under Armour 週三一度下滑約 7% 但最後收盤上漲 0.67% 來到 21.07 美元。

Under Armour 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Dick's 表示，已經轉向像 Kohl's 這樣的低價零售商的 Under Armour，在第 2 財季銷量下滑。而 Under Armour 的舉動也使 Dick's 等希望販售高單價產品的通路商感到沮喪，讓消費者去更便宜的通路購買產品。